Alişan, ses tellerinden geçirdiği ameliyat sonrasında bir mekanda sahne aldı. Dinleyicilerine “Sesim nasıl olmuş? Tertemiz yaptılar” diye seslenen ünlü şarkıcı, performansıyla beğeni topladı.

HT Magazin'in haberine göre, dinleyicilerinin arasında Türkiye’nin kuyumculuk ve inşaat firmalarından insanların olduğunu öğrenen Alişan, “Yakında evleniyorum. Kuyumcuya ve eve ihtiyacım olacak. Sponsorlara duyurulur” diyerek herkesi kahkahalara boğdu.