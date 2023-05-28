GENEL DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023

28 Mayıs 2023 İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'un Seçim Sonuçları sayfasında yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il, ilçe ilçe ve bölge bölge aldıkları oy sayısı ve oy oranı, YSK'nın yayın yasağının bitmesinin ardından burada yer alacak. Her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de seçim sonucunu anbean, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'un Seçim Sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Yukarıda yer alan Türkiye haritası üzerinden merak ettiğiniz ilin üzerine tıklayıp Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bununla beraber, merak ettiğiniz ilçenin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ekranını da görüntüleyebilirsiniz. 28 Mayıs İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları anlaşılır grafikler, canlı seçim sonucu ekranı ve adayların oy oranı ile Haberturk.com'da olacak. Oy sayımı biter bitmez "Seçimi kim kazandı?" ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu?" sorularının yanıtlarını Haberturk.com'dan dakika dakika ve güncel YSK seçim sonuçları verileri ile öğrenin!