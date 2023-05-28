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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%0,0
KATILIM ORANI
%0,00

  • GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %0,0
    TOPLAM SANDIK 0
    AÇILAN SANDIK 0
    TOPLAM SEÇMEN 0
    KULLANILAN OY 0
    GEÇERLİ OY 0
    KATILIM ORANI %0,00
RECEP TAYYİP
ERDOĞAN
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
RECEP TAYYİP
ERDOĞAN
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
%0
%0
0 oy 0 oy
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Kemal Kılıçdaroğlu
ADAY B.Ş.* İL Oy Oran
Recep Tayyip Erdoğan 0 0 0 %0,00
Kemal Kılıçdaroğlu 0 0 0 %0,00
 * Adayların önde olduğu Büyükşehir sayısı B.Ş. kısaltması ile gösterilmiştir.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
ŞEHİR OY ORAN
Hakkari 0 %0,00
Tunceli 0 %0,00
Hatay 0 %0,00
Şanlıurfa 0 %0,00
Isparta 0 %0,00
Recep Tayyip Erdoğan
TÜRKİYE OY DAĞILIMI ISI HARİTASI
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
ŞEHİR OY ORAN
Hakkari 0 %0,00
Tunceli 0 %0,00
Hatay 0 %0,00
Şanlıurfa 0 %0,00
Isparta 0 %0,00
Kemal Kılıçdaroğlu
TÜRKİYE OY DAĞILIMI ISI HARİTASI
BÜYÜKŞEHİRLERDE KİM ÖNDE?
İL ADAY TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK AÇILAN SANDIK ORANNI OY OY ORANI
Adana 0 0 %0 0 %0,00
Ankara 0 0 %0 0 %0,00
Antalya 0 0 %0 0 %0,00
Aydın 0 0 %0 0 %0,00
Balıkesir 0 0 %0 0 %0,00
Bursa 0 0 %0 0 %0,00
Denizli 0 0 %0 0 %0,00
Diyarbakır 0 0 %0 0 %0,00
Erzurum 0 0 %0 0 %0,00
Eskişehir 0 0 %0 0 %0,00
Gaziantep 0 0 %0 0 %0,00
Hatay 0 0 %0 0 %0,00
Mersin 0 0 %0 0 %0,00
İstanbul 0 0 %0 0 %0,00
İzmir 0 0 %0 0 %0,00
Kayseri 0 0 %0 0 %0,00
Kocaeli 0 0 %0 0 %0,00
Konya 0 0 %0 0 %0,00
Malatya 0 0 %0 0 %0,00
Manisa 0 0 %0 0 %0,00
Kahramanmaraş 0 0 %0 0 %0,00
Mardin 0 0 %0 0 %0,00
Muğla 0 0 %0 0 %0,00
Ordu 0 0 %0 0 %0,00
Sakarya 0 0 %0 0 %0,00
Samsun 0 0 %0 0 %0,00
Tekirdağ 0 0 %0 0 %0,00
Trabzon 0 0 %0 0 %0,00
Şanlıurfa 0 0 %0 0 %0,00
Van 0 0 %0 0 %0,00
EN ÇOK SANDIK AÇILAN 5 ŞEHİR
İL ADAY TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
EN AZ SANDIK AÇILAN 5 ŞEHİR
İL ADAY TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
BÖLGELER
BÖLGE ADAY TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
Marmara Bölgesi 0 0 %0 0 %0,00
Ege Bölgesi 0 0 %0 0 %0,00
İç Anadolu Bölgesi 0 0 %0 0 %0,00
Karadeniz Bölgesi 0 0 %0 0 %0,00
Doğu Anadolu Bölgesi 0 0 %0 0 %0,00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 0 0 %0 0 %0,00
Akdeniz Bölgesi 0 0 %0 0 %0,00

SEÇİM GENELİ
TOPLAM SANDIK 0 TOPLAM SEÇMEN 0
AÇILAN SANDIK 0 KULLANILAN OY 0
AÇILAN SANDIK ORANI 0% GEÇERLİ OY 0
KATILIM ORANI 0,00%

TÜRKİYE GENELİ
TOPLAM SANDIK 0 TOPLAM SEÇMEN 0
AÇILAN SANDIK 0 KULLANILAN OY 0
AÇILAN SANDIK ORANI 0% GEÇERLİ OY 0
KATILIM ORANI 0.00%

YURTDIŞI VE GÜMRÜK KAPILARI GENELİ
TOPLAM SANDIK 0 TOPLAM SEÇMEN 0
AÇILAN SANDIK 0 KULLANILAN OY 0
AÇILAN SANDIK ORANI 0% GEÇERLİ OY 0
KATILIM ORANI 0.00 %

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023
28 Mayıs 2023 İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'un Seçim Sonuçları sayfasında yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il, ilçe ilçe ve bölge bölge aldıkları oy sayısı ve oy oranı, YSK'nın yayın yasağının bitmesinin ardından burada yer alacak. Her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de seçim sonucunu anbean, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'un Seçim Sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Yukarıda yer alan Türkiye haritası üzerinden merak ettiğiniz ilin üzerine tıklayıp Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bununla beraber, merak ettiğiniz ilçenin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ekranını da görüntüleyebilirsiniz. 28 Mayıs İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları anlaşılır grafikler, canlı seçim sonucu ekranı ve adayların oy oranı ile Haberturk.com'da olacak. Oy sayımı biter bitmez "Seçimi kim kazandı?" ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu?" sorularının yanıtlarını Haberturk.com'dan dakika dakika ve güncel YSK seçim sonuçları verileri ile öğrenin!