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Altın Türkiye'de en karlı yatırımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Özel günlerde hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarını da etkilemektedir. Tabii altın fiyatlarını etkileyen unsur sadece bunlar değildir. Piyasadaki ve gündemdeki gelişmeler altının hareket yönünü belirlemektedir. Altının tahmin edemeyeceğimiz kadar çok işlenme şekli vardır. Bunlar içerisinde işçiliği az olan gram altın ve külçe altın yatırım aracı olarak kullanılıyor. Diğer yatırım araçlarından farkı ise dış olaylardan daha az etkilenmesidir. Uzun vadede sabredenler için ise yüksek gelir kaynağı haline gelmektedir. Sarı rengi ile de çekiciliği olan altının yatırım aracı olarak seçilmesinin sebebi de bu yüzdendir. Okuyucularımıza en güncel ve canlı altın fiyatları için grafikler ve tablolar sunmaktayız. Altın fiyatları ne kadar? Ne olur? gibi soruların yanıtını ekonomi uzmanlarımız tarafından yorumlanarak okuyucularımıza ulaştırmaktayız. Altın yorumları sayesinde doğru yatırım yapabilirsiniz. Sadece güncel altın fiyatları değil, geçmiş altın fiyatlarına da sayfamız üzerinden ulaşmanız mümkün. Gram altın, çeyrek altın, altın ons fiyatı hakkında detaylı grafik ve yüzdelik olarak analiz etme imkanı da var. Kur çevirici sayesinde altın fiyatları hesaplama yapabilirsiniz. Ne kadar altın olduğunu yazarak güncel altın kuru ile TL'ye çevirebilirsiniz. Siz de düzenli olarak çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri için anlık verileri Haberturk.com'dan takip edebilir ve altın piyasası hakkında en doğru öngörülere sahip olabilirsiniz.
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
Altın alacaklar dikkat! Çeyrek ve gram...
Altın alacaklar dikkat! Çeyrek ve gram...
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Altının gram fiyatı 1.219 lira seviyesinde
Altının gram fiyatı 1.219 lira seviyesinde
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında hareketlilik!
Altın fiyatlarında hareketlilik!
Altının kilogramı yükseldi
Altının kilogramı yükseldi
Altının gram fiyatı 1.214 lira seviyesinde
Altının gram fiyatı 1.214 lira seviyesinde
Altın'da Fed rüzgarı!
Altın'da Fed rüzgarı!
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinde
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinde
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında ibre yön değiştirdi
Altın fiyatlarında ibre yön değiştirdi
Altının kilogramı geriledi 
Altının kilogramı geriledi 
Altının gram fiyatı 1.203 lira seviyesinde
Altının gram fiyatı 1.203 lira seviyesinde
Altın fiyatları rekor tazeledi!
Altın fiyatları rekor tazeledi!
Altın fiyatları rekor tazeledi!
Altın fiyatları rekor tazeledi!
Altının gram fiyatı 1.228 lira seviyesinde
Altının gram fiyatı 1.228 lira seviyesinde
Altın Fed haftasına rekorla başladı
Altın Fed haftasına rekorla başladı
Altın alacaklar dikkat! Gram ve çeyrek...
Altın alacaklar dikkat! Gram ve çeyrek...
Altın fiyatları zirvede!
Altın fiyatları zirvede!

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En düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacak şeklinde haftaya yasalaşmasını planlıyoruz' dedi. Haberturk.com Genel Yayın...
En düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak

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