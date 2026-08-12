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        Haberler Ekonomi Altın Altın 10 haftanın zirvesini gördü

        Altın 10 haftanın zirvesini gördü

        Altın, Fed'in eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yükselişini sürdürdü. Ons altın 4 bin 406 doları aşarak 10 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        10 haftanın zirvesini gördü

        Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,9 yükselerek 4 bin 406,34 dolara çıktı ve 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Geçen hafta beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ardından yatırımcıların Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentilerini azaltması, altının haftalık bazda ocak ayından bu yana en güçlü yükselişini kaydetmesini sağlamıştı.

        CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylülde faiz artırma ihtimalini yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Bu oran istihdam verisi öncesinde yüzde 60 seviyesindeydi.

        Faiz oranlarının düşmesi, faiz getirisi sağlamayan altın açısından genellikle destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

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        GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

        Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Enflasyon verisinin, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

        Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise iş gücü piyasasındaki zayıflıktan ziyade enflasyonun yüksek kalması konusunda daha fazla endişe duyduğunu söyledi.

        Değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 1,2 artışla 65,46 dolara yükseldi. Gümüş, salı günü 22 Haziran'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkmıştı.

        Platin yüzde 0,6 yükselerek 1.754,10 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 artışla 1.370,86 dolara çıktı.

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