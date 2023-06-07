Dolar kuru, döviz piyasası içerisinde en çok merak edilen para birimi olarak öne çıkmaktadır. Bilindiği gibi, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok rağbet gören yabancı para birimi dolardır. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelere bağlı olarak Dolar kuru düşer ya da yükselir. Durum böyle olunca da, gün içerisinde Dolar ne kadar, 1 Dolar bugün kaç TL sorularına yanıt aranır. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık grafikler ile güncel ve canlı Dolar kuru hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Habertürk’ün Canlı Dolar Kuru sayfası ile uzman yorumlarına ulaşabilir ve Dolar TL alış – satış fiyatı rakamlarını görüntüleyebilirsiniz.