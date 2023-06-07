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DOLAR
22,7042
(TL)
ALIŞ
22,6999
(TL)
SATIŞ
22,8350
(TL)
% 5,03
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DOLAR

22,7042
% 5,03
Güncellenme: 07/06/2023 09:54:03
  • ALIŞ: 22,6999
    SATIŞ: 22,8350
    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 21,6175
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 22,8537
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 21,6063

Dolar kuru, döviz piyasası içerisinde en çok merak edilen para birimi olarak öne çıkmaktadır. Bilindiği gibi, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok rağbet gören yabancı para birimi dolardır. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelere bağlı olarak Dolar kuru düşer ya da yükselir. Durum böyle olunca da, gün içerisinde Dolar ne kadar, 1 Dolar bugün kaç TL sorularına yanıt aranır. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık grafikler ile güncel ve canlı Dolar kuru hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Habertürk’ün Canlı Dolar Kuru sayfası ile uzman yorumlarına ulaşabilir ve Dolar TL alış – satış fiyatı rakamlarını görüntüleyebilirsiniz.

Canlı Dolar Kuru - 07 Haziran 2023 Güncel Rakamlar

Dolar kuru, güne 21,62 TL seviyesinden başladı. Güncel Dolar kuru fiyatları, yüzde 5,03 yükseliş yaşarken anlık olarak 22,70 liradan işlem görüyor. Canlı Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 22,85 TL seviyesini; en düşük ise 21,61 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Dolar/TL grafiği ile Dolar kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 07 Haziran 2023 Dolar kuru fiyatı, en son saat 09:54'de güncellenmiştir.

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