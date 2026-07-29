Piyasa raporu (29 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (29 Temmuz 2026 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,26 değer kaybederek 13.515,54 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,40 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,50 ile 6.106,39 liraya geriledi.
29 Temmuz 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -1,26 düşerek 13.515,54 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13721.9000 puandan işlem görürken en düşük 13449.0200 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi METEN,HEDEF,BIGTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IZMDC,IZFAS,SARAE oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.940.912.258.00 TL), AKBNK (12.577.291.683.80 TL), YKBNK (10.095.971.456.46 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
313.25 ₺
|
-1.80 %
|
17.940.912.258
|
63.30 ₺
|
-3.80 %
|
12.577.291.684
|
31.84 ₺
|
-2.75 %
|
10.095.971.456
|
354.50 ₺
|
-0.98 %
|
8.357.525.300
|
44.18 ₺
|
-4.91 %
|
8.019.937.823
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.20 ₺
|
10.00 %
|
34.541.313
|
264.00 ₺
|
10.00 %
|
1.061.331.483
|
330.25 ₺
|
9.99 %
|
552.171.335
|
39.46 ₺
|
9.98 %
|
3.602.746.556
|
145.60 ₺
|
9.97 %
|
141.223.386
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.34 ₺
|
-10.00 %
|
350.773.030
|
64.50 ₺
|
-9.98 %
|
1.070.236.539
|
90.40 ₺
|
-9.96 %
|
2.568.131.969
|
8.59 ₺
|
-9.96 %
|
82.331.061
|
27.86 ₺
|
-9.95 %
|
3.529.193
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Temmuz 2026 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 47,40 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,01 düşerek 53,97 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,40 ₺
|
0,01 %
|
E
|
53,97 ₺
|
-0,01 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Temmuz 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -0,47 azalış ile 4.010,63 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,50 düşüşle 6.106,39 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.983,95 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.813,68 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.010,63 ₺
|
-0,47 %
|
6.106,39 ₺
|
-0,50 %
|
39.813,68 ₺
|
-0,50 %
|
9.983,95 ₺
|
-0,50 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,50 artış ile 63.996,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,10 yükseliş ile 1.892,45 doları buldu. Brent Petrol ise 90,93 dolar