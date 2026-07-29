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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (29 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (29 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (29 Temmuz 2026 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,26 değer kaybederek 13.515,54 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,40 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,50 ile 6.106,39 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        29 Temmuz 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -1,26 düşerek 13.515,54 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13721.9000 puandan işlem görürken en düşük 13449.0200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi METEN,HEDEF,BIGTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IZMDC,IZFAS,SARAE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.940.912.258.00 TL), AKBNK (12.577.291.683.80 TL), YKBNK (10.095.971.456.46 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        313.25
        -1.80 %
        17.940.912.258
        A
        63.30
        -3.80 %
        12.577.291.684
        Y
        31.84
        -2.75 %
        10.095.971.456
        A
        354.50
        -0.98 %
        8.357.525.300
        T
        44.18
        -4.91 %
        8.019.937.823
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        24.20
        10.00 %
        34.541.313
        H
        264.00
        10.00 %
        1.061.331.483
        B
        330.25
        9.99 %
        552.171.335
        I
        39.46
        9.98 %
        3.602.746.556
        P
        145.60
        9.97 %
        141.223.386
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        11.34
        -10.00 %
        350.773.030
        I
        64.50
        -9.98 %
        1.070.236.539
        S
        90.40
        -9.96 %
        2.568.131.969
        S
        8.59
        -9.96 %
        82.331.061
        B
        27.86
        -9.95 %
        3.529.193
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Temmuz 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 47,40 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,01 düşerek 53,97 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,40
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        53,97
        -0,01 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Temmuz 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,47 azalış ile 4.010,63 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,50 düşüşle 6.106,39 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.983,95 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.813,68 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.010,63
        -0,47 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.106,39
        -0,50 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.813,68
        -0,50 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.983,95
        -0,50 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,50 artış ile 63.996,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,10 yükseliş ile 1.892,45 doları buldu. Brent Petrol ise 90,93 dolar

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