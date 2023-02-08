Erkek bebek isimleri seçerken, farklı ve anlamlı isimler tercih edilir. Günümüzde asil, dini, yabancı ve duyulmamış erkek isimleri de oldukça popülerdir. Ayrıca İngilizce erkek isimleri de tercih edilen seçenekler arasında yer almaktadır. Anlamlı güzel erkek isimleri, değişik erkek isimleri ve karizmatik erkek isimleri de seçim yaparken dikkate alınabilecek alternatiflerdir.

Erkek İsimleri 2023: En Güzel, Dini, Yabancı, Duyulmamış, Karizmatik Seçenekler

Örnek olarak, asil erkek isimleri arasında "Osman", "Süleyman", "Murat", "Mehmet" gibi isimler bulunabilir. Dini erkek isimleri arasında ise "İbrahim", "Yusuf", "Musa", "İsa" gibi isimler yer alabilir. Yabancı erkek isimleri arasında ise "Adam", "Benjamin", "Daniel", "Ethan" gibi isimler bulunabilir. Ayrıca "Aiden", "Jayden", "Caleb", "Nathan" gibi duyulmamış erkek isimleri de seçenekler arasında yer alabilir. Her ne kadar farklı isimler tercih edilse de ismin anlamı da önemlidir. Örneğin, "Emre" ismi "sevgili" anlamına gelirken, "Aiden" ismi "çok yararlı" anlamına gelmektedir. Eğer bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için en güzel erkek isimleri ve anlamlarını bir araya getirdik.