Günaydın mesajları ve sözleri

Güne güzel başlamak her zaman önemlidir. Arkadaşa ya da sevgiliye gönderilecek güzel bir günaydın mesajı, karşınızdaki kişinin tebessüm etmesini sağlar. Göndereceğiniz günaydın mesajları ile sadece tebessüm değil; aynı zamanda karşınızdaki kişiyi de mutlu etmiş olursunuz. Kısa ya da uzun fark etmeksizin günaydın mesajları ve sabah sözleri bu yüzden önemlidir.

EN GÜZEL VE ETKİLEYİCİ GÜNAYDIN MESAJLARI 2022 || SABAH SÖZLERİ

Eğer günaydın mesajı göndereceğiniz kişi sevgilinizse… İşte, o zaman her şey daha başka olur. Sevgiliye günaydın mesajı ile ona verdiğiniz değeri hissettirip kendinizin de ne kadar romantik, duygusal birisi olduğunu gösterebilirsiniz. Sizler için, en anlamlı ve romantik sabah sözleri seçeneklerini derlerken gerek arkadaşa gerek sevgiliye gönderebileceğiniz kısa, uzun seçeneklerle anlamlı, duygusal, aşk dolu günaydın mesajları ve günaydın aşkım mesajı sözlerine yer verdik.

DUYGUSAL SABAH SÖZLERİ VE GÜNAYDIN AŞKIM MESAJLARI

Günaydın aşkım… Kısa olmasına rağmen ne kadar etkileyici iki kelime değil mi? O hâlde, sevgiliye kısa ve uzun seçeneklerle gönderilebilecek en güzel, duygusal ve aşk dolu günaydın aşkım mesajlarına yakından bakalım.

AŞK DOLU GÜNAYDIN MESAJI SEÇENEKLERİ

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

ROMANTİK GÜNAYDIN MESAJI VE SABAH SÖZLERİ

Güneş doğudan doğmaz, yatağımda, yanımda yükselir. Günaydın gün ışığım!

ANLAMLI, HOŞ VE RESİMLİ GÜNAYDIN MESAJLARI

Günaydın papatya demetim, gül sepetim, aşkımın son adresi eşsiz cennetim.

EN GÜZEL GÜNAYDIN MESAJLARI

Sevgim seni bugün de yalnız bırakmayacak. Günaydın.

Hayat boştu bir zamanlar, uyandım sen varsın şimdi sığmıyor hiçbir yere bu hayat. Günaydın.

Adını dağlara yazdım, inanmazsan kalk da bak güzelim. Neyse günaydın…

Aklımın bir yarısını sana verdim. Öbür yarısı bende, sana bir an önce kavuşmak için plan yapıyor. Günaydın bebeğim.

Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim… Günaydın kır çiçeğim… Günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın..

Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.

Dur gitme söylenmemiş sözler var suskun dudaklarımda çığlıklarımda hapsettiğim tomurcuk tomurcuk sevgilerim, çatlamaya hazır yeni baştan yaşanacak sevdalar, yüreğimde günaydınım…

Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım seher vakti yapılan ve kabul olunan duam günaydın…

Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Benim güneşim, bana günaydın mesajı atınca doğuyor sevgilim.

Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri. Bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.

Günler aydınlık zamanın huzurlu olsun günün aydın olsun günaydın olsun sana bir tanem…

Bak işte bir gün daha yaşlandık… Sen hala uzatasın. Günaydın…

Ben artık seni hayal ederek değil, seninle başlamak istiyorum her güne, her mevsime, her dakikaya. Günaydın biricik sevgilim.

Biliyorum sen de aklında benle uyanıyorsun. Bunun adı aşk işte bebeğim. Günümüz aydın olsun.

Bir bakmışsın ayrı ayrı uyandığımız günler geride kalmış. Günaydın canımın biriciği. O günlerin gelmesi için dua ediyorum.

Bir gün olsun sana günaydın demeden başlarsam güne, o günüm kötü geçiyor. Günaydın balım.

Gülümsemen güneş gibi ışıltılı. Umarım yüzünde bir gülümseme ile uyanırsın ve bana yaptığın gibi dünyanın yarısını aydınlatırsın. Günaydın!

Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor. Günaydın aşkım!

Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!

Sabah erkenden uyanmak, seni tanıyana kadar günün en nefret ettiğim kısmıydı. Şimdi ise her sabah seni görme umuduyla uyanıyorum. Günaydın sevgilim!

Her zaman sabah duyduğun ilk ve gece duyduğunuz son ses olmak istiyorum. Günaydın!

Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor. Günaydın meleğim!

Gece bitti. Sabah başladı. Şimdi uyanma ve sana sarılma zamanım geldi. Günaydın aşkım!

Tarihteki en kısa korku hikayesi, bugünün Pazartesi sabahı olması. Günaydın dostum, işe yine geç kalma.

Sabah uyandığında kaprisli ve tembel olsan bile, hala seni çok seviyorum. Günaydın!

Beni her zaman dünyanın en güzel kadınıymışım gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim. Günaydın aşkım!

Günaydın sevgilim. Seni çok seviyorum.

Sadece rüyalarımda değil, gözlerimde yaşatıyorum seni, gözlerimde olduğun için rüyalarımdasın sevgilim, günaydın..

Gözlerimi bugün de senin için açtım hayata, yarında senin için açılacak bunu sakın unutma günaydın prensesim…

ARKADAŞA GÖNDERİLECEK GÜNAYDIN MESAJLARI

Sıcak bir gün doğuşundan daha güzel olan bir şey varsa, o da bizim dostluğumuzdur. Günaydın!

Bu sabah uyandığında fazla sıcak mı hissettin? Nedeni seni hayallerimde sarmamdı. Günaydın!

DOSTA GÖNDERİLECEK SABAH SÖZLERİ

Annen geç kalkıyorsun diye sinirlenebilir, baban sana tembel serseri diyebilir. Ama ne kadar geç uyanırsan uyan, her zaman benim en iyi arkadaşım olacaksın. Günaydın!

Gözlerin mi doldu? İşler ters mi gidiyor? Unutma… Ben her zaman yanındayım… Günaydın canım!

Tatlım, senin değişmeni asla istemeyeceğim çünkü sen olduğun gibi mükemmelsin. Harika bir gün geçir. Günaydın!