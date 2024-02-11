Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Öksürük şurupları işe yaramıyor" - Haberler

        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"

        "Öksüren çocuk ebeveynleri korkutsa da hastalık değildir" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Öksürük normal bir reaksiyondur. Solunum yolundan sekresyonların atılmasını sağlar ve bir nevi temizlik görevi görür. Günde her saat bir-iki kez öksürmek normaldir. Ancak öksürük gece olmamalıdır" açıklamasında bulundu. Öksürük şuruplarının işe yaramadığını kaydeden Seçkin, rastgele öksürük şurubu kullanmamak gerektiğine dikkat çekti

        Giriş: 11.02.2024 - 04:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 04:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Öksürük çoğu ebeveyni korkutur. Aileler genelde çocuklarının neredeyse hiç öksürmemelerini isterler. Ancak uzmanlara göre, öksürük bir hastalık değil, normal bir reaksiyon. Solunum yolundan sekresyonların atılmasını sağlar ve bir nevi temizlik görevi görür. Öksürüğün endişelenecek bir durum olmadığını kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Günde her saat bir-iki kez öksürmek normaldir. Hatta bazı durumlarda günde 100’ü bulabilir. Öksürük gece olmamalıdır" dedi.

        Öksürük türlerine değinen Dr. Seçkin, "Akut 2 hafta, kronik 4 haftadan uzun sürer. Sonbahar-kış aylarındaki öksürüğün yüzde 95’i virüslere bağlıdır. Sabahtan başlayıp öğle saatlerine kadar devam eden öksürükler ise genelde alerji ve geniz arkası akıntıya bağlıdır" diye konuştu.

        REKLAM

        ÖKSÜRÜK NE ZAMAN TEHLİKELİ?

        Çocuklarda psikolojik veya tik tarzı öksürükler de olduğunu kaydeden Seçkin, "Burada çocuk yalnızca gündüz abartılı seslerle öksürür, gece uykusunda ise hiç öksürük yoktur. Çocuk oldukça sağlıklıdır ve ateşi yoktur.

        4 haftadan uzun süren öksürük reflü, alerji, enfeksiyon sonrası olabilir, tedavi gerektirir. Öte yandan yüksek ateş, hızlı nefes alıverme, nefes darlığı, göğüs ağrısı varsa mutlaka film çekilmelidir."

        ÖKSÜRÜK, ŞURUPLARLA KESİLMELİ Mİ?

        Bu tür şurupların hiçbir işe yaramadığını söyleyen Seçkin, öksürük şuruplarını çocuklara önermediğini, öksürüğün bu şekilde kesilmemesi, öksürüğün sebebine yönelik bir tedavi yapılması ve rastgele şuruplar kullanılmaması gerektiğini söyledi.

        Öksürüğün üşütmeyle oluştuğu şeklinde yanlış bir kanı olduğunu aktaran Seçkin, "Çocuk üşütmesin diye kış aylarında dışarı çıkarılmayan çocuklar var. Bu doğru değil. Okullarda çocuklar teneffüse çıkıp oynamalı. Soğuk açık havada oyun oynamak, zıplamak, koşmak balgamların dışarı atılmasını kolaylaştırır. Öksürüğü önlemek için burun açık tutulmalı, çocuk dik yatırılmalı, odada soğuk buhar veren hava nemlendirici çalıştırılmalıdır" dedi.

        REKLAM

        ÖKSÜRÜĞÜ KESMEK İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?

        Dr. Seçkin, boğaz enfeksiyonu ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarında tahriş sonucu gelişen kriz şeklindeki öksürük nöbetlerinde ise çocuğa buzlu su içirmenin nöbeti durdurduğunu ifade etti.

        Öksürüğü artıran yiyecekler olduğunu söyleyen Seçkin, "Sıcak oda, kalın ve dar giysiler, reflü yapan kavrulmuş kuruyemiş, çikolata, paketli tüm yiyecekler ve süt öksürüğü daha kötü yapar. Çocuk yudum yudum su içerek boğazını ıslak tutmalıdır. Öte yandan bal da öksürüğe iyi gelir. Evlerde yapılan bal, turp, soğan kürleri de öksürüğün azalmasına yardımcı olabilir" diye konuştu.

        ÖKSÜRÜK TEDAVİYE RAĞMEN GEÇMİYORSA...

        Uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürüklerde ne yapılmalıdır sorusuna ise Seçkin, "Bu durum akıllara bakteriyel bronşiti getirmelidir. Çocuk antibiyotiklere rağmen düzelmezse mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına gidilmelidir."

        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom tam gaz!
        Cimbom tam gaz!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk TV'ye konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk TV'ye konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        "İki artı iki beş etti"
        "İki artı iki beş etti"
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro