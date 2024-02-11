"Öksürük şurupları işe yaramıyor"

Öksürük çoğu ebeveyni korkutur. Aileler genelde çocuklarının neredeyse hiç öksürmemelerini isterler. Ancak uzmanlara göre, öksürük bir hastalık değil, normal bir reaksiyon. Solunum yolundan sekresyonların atılmasını sağlar ve bir nevi temizlik görevi görür. Öksürüğün endişelenecek bir durum olmadığını kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Günde her saat bir-iki kez öksürmek normaldir. Hatta bazı durumlarda günde 100’ü bulabilir. Öksürük gece olmamalıdır" dedi.

Öksürük türlerine değinen Dr. Seçkin, "Akut 2 hafta, kronik 4 haftadan uzun sürer. Sonbahar-kış aylarındaki öksürüğün yüzde 95’i virüslere bağlıdır. Sabahtan başlayıp öğle saatlerine kadar devam eden öksürükler ise genelde alerji ve geniz arkası akıntıya bağlıdır" diye konuştu.

REKLAM

ÖKSÜRÜK NE ZAMAN TEHLİKELİ? Çocuklarda psikolojik veya tik tarzı öksürükler de olduğunu kaydeden Seçkin, "Burada çocuk yalnızca gündüz abartılı seslerle öksürür, gece uykusunda ise hiç öksürük yoktur. Çocuk oldukça sağlıklıdır ve ateşi yoktur. 4 haftadan uzun süren öksürük reflü, alerji, enfeksiyon sonrası olabilir, tedavi gerektirir. Öte yandan yüksek ateş, hızlı nefes alıverme, nefes darlığı, göğüs ağrısı varsa mutlaka film çekilmelidir."

ÖKSÜRÜK, ŞURUPLARLA KESİLMELİ Mİ? Bu tür şurupların hiçbir işe yaramadığını söyleyen Seçkin, öksürük şuruplarını çocuklara önermediğini, öksürüğün bu şekilde kesilmemesi, öksürüğün sebebine yönelik bir tedavi yapılması ve rastgele şuruplar kullanılmaması gerektiğini söyledi. Öksürüğün üşütmeyle oluştuğu şeklinde yanlış bir kanı olduğunu aktaran Seçkin, "Çocuk üşütmesin diye kış aylarında dışarı çıkarılmayan çocuklar var. Bu doğru değil. Okullarda çocuklar teneffüse çıkıp oynamalı. Soğuk açık havada oyun oynamak, zıplamak, koşmak balgamların dışarı atılmasını kolaylaştırır. Öksürüğü önlemek için burun açık tutulmalı, çocuk dik yatırılmalı, odada soğuk buhar veren hava nemlendirici çalıştırılmalıdır" dedi. REKLAM

ÖKSÜRÜĞÜ KESMEK İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR? Dr. Seçkin, boğaz enfeksiyonu ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarında tahriş sonucu gelişen kriz şeklindeki öksürük nöbetlerinde ise çocuğa buzlu su içirmenin nöbeti durdurduğunu ifade etti. Öksürüğü artıran yiyecekler olduğunu söyleyen Seçkin, "Sıcak oda, kalın ve dar giysiler, reflü yapan kavrulmuş kuruyemiş, çikolata, paketli tüm yiyecekler ve süt öksürüğü daha kötü yapar. Çocuk yudum yudum su içerek boğazını ıslak tutmalıdır. Öte yandan bal da öksürüğe iyi gelir. Evlerde yapılan bal, turp, soğan kürleri de öksürüğün azalmasına yardımcı olabilir" diye konuştu.