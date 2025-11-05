Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol FIFPRO yılın 11'ini açıkladı! - Futbol Haberleri

        FIFPRO yılın 11'ini açıkladı!

        Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO), yılın 11'ini açıkladı. Kadronun toplam değeri 1.2 milyon Euro'dan fazla olurken; geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan PSG, diğer takımlara üstünlük kurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City)

        2

        Virgil van Dijk (Liverpool)

        3

        Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

        4

        Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

        5

        Jude Bellingham (Real Madrid)

        6

        Cole Palmer (Chelsea)

        7

        Pedri (Barcelona)

        8

        Vitinha (Paris Saint-Germain)

        9

        Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

        10

        Kylian Mbappe (Real Madrid)

        11

        Lamine Yamal (Barcelona)

        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir