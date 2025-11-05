Demokrat rüzgarı: ABD'nin kritik bölgelerinde yapılan seçimlerde Demokratlar kazandı

Demokratlar, Donald Trump'ın başkanlığı geri kazanmasından bu yana yapılan ilk büyük seçimlerde dört büyük yarışta da zafer kazandı ve yeni nesil liderleri öne çıkardı. 5 Kasım 2024'te Trump'a karşı hezimet yaşayan Demokratlar, 1 yıl sonunda partiye gelecek yıl yapılacak 2026 Ara Seçimleri öncesinde bir ivme kazandırdı.

New York'ta, 34 yaşındaki Müslüman Sosyalist Zohran Mamdani, belediye başkanlığı seçimlerini kazandı ve isimsiz bir eyalet temsilciliğinden ülkenin en tanınmış Demokrat figürlerinden birine dönüşen hızlı ve beklenmedik bir yükselişin zirvesine ulaştı.

Mamdani seçimden zaferle çıktı Haberi Görüntüle

Virginia ve New Jersey'de zafer Demokratların

Virginia ve New Jersey'de de Valilik seçimlerini Demokratlar Abigail Spanberger yüzde 57 oyla ve Mikie Sherrill yüzde 56 oyla, büyük farkla kazandı.

REKLAM

2024 Başkanlık Seçimleri'nde Virginia'yı Demokrat aday Kamala Harris yüzde 51'le kazanmıştı. New Jersey'de de Harris yüzde 52 almıştı. Bu sonuçla iki eyalette de Demokrat adaylar oylarını yükseltirken, Virginia Valiliği Cumhuriyetçilerde Demokratlara geçti.

2026 Ara Seçimleri için güçlü mesaj

Dün yapılan seçimler, Amerikalıların Trump'ın görevdeki çalkantılı dokuz ayına nasıl tepki verdiklerinin bir barometresi olarak görülüyor.

Yarışlar, 2026 öncesinde farklı Demokrat kampanya stratejilerinin de bir testi oldu. Parti, Washington'da iktidardan uzak ve hala 2024 hezimetinden çıkmanın bir yolunu arıyor. Bununla birlikte, 2026 Ara Seçimleri'ne bir yıl var ve Demokratlar Kongre'de çoğunluk olursa Trump'ın Başkan olarak karar alanı fiilen kısıtlanacak. Trump'ın onay notu düşmüş olsa da, anketler Demokratların genel olarak Kongre'de çoğunluk sağlayabileceği konusunda hala iyimser değil. Farklılaşan Demokrat Parti New York Belediye Başkanlığı seçimlerine katılım, 1969'dan bu yana en yüksek seviyedeydi. New Yorklular, iki Demokrat ve bir Cumhuriyetçinin yarıştığı seçimde Trump'ın destek verdiği iki aday yerine siyasetiyle Demokratların içinde de farklılaşan yeni nesil bir siyasetçiyi seçerek gelecekte nasıl bir Demokrat Parti istediğine dair güçlü bir mesaj verdi. REKLAM California'da seçmenler, yüzde 64.7 'evet' oyuyla partinin lehine eyaletin kongre haritasını yeniden çizme planını onaylayarak, ABD Temsilciler Meclisi yarışını şekillendirecek olan seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesi konusundaki ulusal mücadeleyi genişletti. California Valisi Gavin Newsom, 2028'de Demokratların Başkan adayı olma yolunda güçlü bir kazanım elde etti.

Cumhuriyetçi Vali Yardımcısı Winsome Earle-Sears'ı yenen Demokrat Spanberger, Virginia'da Cumhuriyetçi Vali Glenn Youngkin'in yerini alacak. New Jersey'den Sherrill, Cumhuriyetçi Jack Ciattarelli'yi yenerek Demokrat Vali Phil Murphy'nin yerine geçecek. Hem Sherrill hem de Spanberger, Trump'ın görev süresi boyunca Demokrat ve bağımsız seçmenler arasında oluşan hayal kırıklığını kullanmak için rakiplerini Trump ile ilişkilendirmeye çalıştı. "Kaos yerine eyaletimizi seçtik" Spanberger zafer konuşmasında, "2025'te Virginia'nın partizanlık yerine pragmatizmi seçtiği mesajını dünyaya verdik. Kaos yerine eyaletimizi seçtik" dedi. Trump, her iki eyaletteki iki Cumhuriyetçi adaya da destek verdi. Yönetimi, federal çalışanları işten çıkarmakla tehdit etti ve bu hamle, Washington, D.C.'ye komşu olan ve birçok hükümet çalışanının yaşadığı Virginia eyaletini büyük ölçüde etkiledi. New Jersey'nin büyük banliyö nüfusu için kritik öneme sahip bir proje olan yeni Hudson Nehri tren tüneli için de milyarlarca dolarlık fonu dondurdu. Kazanan adaylar, partinin ön saflarında yeni yüzler isteyen Demokrat seçmenleri yeniden canlandırabilir ve daha fazla katılım için ilham verebilir.