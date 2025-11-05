Kadını şiddetten kurtardı evine gönderdi... Dükkanı kül oldu!

İstanbul Kağıthane'de olay, 1 Kasım Cumartesi saat 02.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracıyla caddedeki bir dükkanın önüne gelen Engin T. (37), burada kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

KADINI KURTARIP TAKSİYLE EVİNE GÖNDERDİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Engin T.’nin kadını zorla araca bindirmek istediğini gören esnaf Mertcan A. (28), duruma tepki gösterdi. Çıkan tartışmada kadın dükkana sığınarak yardım istedi. Taksi çağıran Mertcan A. kadını evine gönderdi. Bunun üzerine Engin T. 'Kız arkadaşıma mı asılıyorsunuz' diyerek Mertcan A.’ya küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine Mertcan A., da Engin T.'yi darp etti.

3 KEZ YANICI MADDE ATTI DÜKKANI ATEŞE VERDİ

Olayın ardından aracına binen Engin T. olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık yarım saat sonra dükkan önüne yeniden gelen Engin T., aracından inerek dükkanın girişine 3 kez yanıcı madde attı. Engin T. ardından alevlere teslim olan dükkanın giriş kapısını tekmeledi. Halıların alev aldığını ve alevlerin dükkana ulaştığını gören çevredeki vatandaşlar kovalarla su dökerek yangını söndürdü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından aracına binen Engin T. hızla kaçmaya başladı.

KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüphelinin kaçtığı aracın plakasını ve istikametini tespit etti. İlçede belirli noktalar oluşturarak dar alan çalışması yapan polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaya başladı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçlara çarpan şüpheli kendisini takip eden gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 10 SUÇ KAYDI ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyete götürülen Engin T.'nin poliste 5 adet 'Kasten Yaralama', 'Taksirle Yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak', 'Kaçakçılık kanununa muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 10 kaydı olduğu öğrenildi. 2.55 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Alkolmetre cihazına üflemeyi reddeden Engin T.'nin savcılık kararıyla hastanede yapılan kan testinde ise 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda ise, karton koli içerisinde çok sayıda boş alkol şişesi ve pamuklu fitil bulundu. Malzemelere el konulurken araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. KADIN DÜKKANA SIĞINIP YARDIM İSTEDİ Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Engin T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Engin T. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. İfade veren Mertcan A.,'nın şüpheli Engin T.'nin kız arkadaşı olduğunu söylediği kadını darp etmeye çalıştığını, kadının dükkana sığınarak yardım istediğini, bunun üzerine kadını koruyarak taksiyle adresten uzaklaştırdığını, Engin T. ile aralarında bu nedenle husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

"YEĞENİM KARIŞINCA KÜFÜR ETTİ" Olayla ilgili konuşan Mertcan A.'nın dayısı Volkan Karasu (41), "Dükkanı kapatma saatindeydi. Yeğenim kapıda araca malzeme götürdü. Ondan sonra tartışan 2 kişi görüyor. Adam zorla kolundan çekip kızı yan tarafa çekiyor. Yeğenim de içeriye girmiyor. Bu esnada bayanın yanına gidiyor 'Bir sorun mu var' diyor. Yanındaki adam da alkollü argo şekilde yeğenimi tersliyor. Ona 'Sana ne oluyor' gibi argolu küfürlü konuşuyor yeğenim de yine onu kale almayıp bayana dönüyor. 'Rahatsız mı ediyor, taciz mi ediyor' diye soruyor. Öyle yapınca adam argo ve küfürlü konuşuyor. Yeğenim de çıkıyor dükkanın bahçesinden yanına geçiyor, tartışmaya başlıyorlar. Ondan sonra ben de olayı fark ediyorum, geliyorum ayırmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum, 'Arkadaşım alkollüsün, kadına zor kullanıyorsun, bırak, konuşacağın bir şey varsa da daha sonra konuş, bırak kız evine gitsin' diyorum" diye konuştu. "AMACI CANA KASTETMEKTİ" Karasu, "Bu sefer insanlık yapmaya çalışırken hiç kızın yüzünü dahi görmedik, 'Siz benim kız arkadaşıma mı asılıyorsunuz' diyerek Saçma sapan şeylerle bizi de zan altında bıraktı, iftira attı. Bu sefer dayanamadık. Yani biz de bu sefer 1-2 tane vurduk açıkçası sonra küfürleşmeler, biraz tartışma uzadı. Ağır küfürler edince biz de haliyle çok dövmek de istemiyoruz, alkollü de olduğu için bir şey de yapmak istemiyoruz. İster istemez haliyle sinirimize mukayyet olamadık, 1-2 tane vurduk sonra esnaf girdi, halk girdi araya, ayırdı, geleceğini falan da düşünmüyorduk. Çıktı evine gitti 20-25 dakika sonra planlamış programlamış almış gelmiş. Dükkan kapalıydı ama karşı esnaf falan komşular, daha o esnada camda balkonda duruyorlarmış. Gelip camlara atmış. Sağ olsun esnaf hemen müdahale edip söndürmüş ama amacı dükkanı yakmak, zarar vermek hatta cana kastetmekti" ifadelerini kullandı.