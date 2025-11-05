Güzide Duran, aşka da gezmeye de doyamıyor

Güzide Duran, iki çocuğunun babası olan Adnan Aksoy ile olan 16 yıllık evliliğini zihnen bitirdikten sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile ilişki yaşamaya başladı.

Güzide Duran ile Fikret Orman'ın ilişki yaşadığı temmuzda gittikleri restorandan el ele çıkmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Adnan Aksoy, kendisinden boşanmadan Fikret Orman ile ilişki yaşamaya başlaması nedeniyle Güzide Duran'a büyük tepki göstererek boşanmayı yokuşa süreceğini dile getirdi. Duran, Aksoy'un bu tavrına karşın, zaman zaman yaptığı açıklamalarla boşanmak istediğini, bunun hakkı olduğunu söyledi. Güzide Duran, Adnan Aksoy'dan maddi bir beklenti içinde olmadığının da altını çizdi.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasının ilk duruşması 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Çekişmeli bir dava olacağı için ilk duruşmada boşanmalarının gerçekleşmesi beklenmiyor.

Güzide Duran, öncekinde olduğu gibi yeni paylaşımında da Fikret Orman'ın yüzünü göstermeyi tercih etmedi. (Hamburg)

Bütün bunlar yaşanırken Güzide Duran ile Fikret Orman, ilişkilerini 'Sınır' tanımadan yaşamaya devam ediyor. Duran ile Orman aynı zamanda aşklarını sık sık sınır ötesinde de yaşıyor.

Kopenhag

Güzide Duran ile Fikret Orman, son bir ayda 3 ülkede 11 bin kilometre yol kat etti.