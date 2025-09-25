Güzide Duran, Adnan Aksoy'a isyan etti

Bir süredir Fikret Orman ile aşk yaşadığı bilinen emekli manken Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde.

Hatırlanacağı üzere Duran, aylar önce Fikret Orman ile birlikteliğini açıklamıştı. Bu durum, hâlâ resmi olarak evli olduğu ve iki çocuğunun babası olan Adnan Aksoy’un tepkisini çekmişti.

Ünlü isim, yaşadığı süreçten duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve bir türlü boşanamamanın verdiği sıkıntıyı paylaşmıştı.

Zorlu bir boşanma sürecinden geçen Duran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yalnızca kendi soyadını kullanabilmek için yeni bir dava açtığını duyurmuştu.

Son paylaşımlarıyla yeniden gündem olan Güzide Duran, sosyal medya hesabında siyah bir ekran üzerine, "Onlar benim de çocuklarım" notunu düşerek eşini etiketledi.

Fotoğraflar: Instagram