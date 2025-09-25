Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!

Beşiktaş, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandı.

Beşiktaş'ın Rafa Silva ile bulduğu ilk golü şık bir pasla hazırlayan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk asistini yaptı.

15. dakikada takımını öne geçiren Rafa Silva ise Kayseri'de Beşiktaş'ın bu sezon ilk deplasman golünü attı.

Beşiktaş'ın Kayseri'de oynadığı maç ilklere sahne olmaya devam etti.

RAFA SILVA KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI Rafa Silva, Kayserispor maçında bu kez kendi kariyerinde bir ilki yaşadı. REKLAM Portekizli yıldız, Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalandırırken futbol hayatında ilk kez hat-trick yaptı. Son günlerde performansı tartışma konusu olan Rafa, golleriyle bu konuya da nokta koydu.