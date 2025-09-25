Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!

        Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek kara bulutları dağıtırken, alınan galibiyetle birlikte birçok ilk de yaşandı.

        Giriş: 25.09.2025 - 14:38 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:42
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandı.

        Beşiktaş'ın Rafa Silva ile bulduğu ilk golü şık bir pasla hazırlayan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk asistini yaptı.

        15. dakikada takımını öne geçiren Rafa Silva ise Kayseri'de Beşiktaş'ın bu sezon ilk deplasman golünü attı.

        Beşiktaş'ın Kayseri'de oynadığı maç ilklere sahne olmaya devam etti.

        RAFA SILVA KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

        Rafa Silva, Kayserispor maçında bu kez kendi kariyerinde bir ilki yaşadı.

        Portekizli yıldız, Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalandırırken futbol hayatında ilk kez hat-trick yaptı.

        Son günlerde performansı tartışma konusu olan Rafa, golleriyle bu konuya da nokta koydu.

        BEŞİKTAŞ İLK KEZ KALESİNİ KAPATTI

        Diğer yandan bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini alan Beşiktaş, yine bu sezon ilk kez kalesinde gol görmedi.

        Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçından önce Avrupa ve ligdeki 10 resmi karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü.

