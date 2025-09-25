Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bir mahkumiyet daha: Fransa'nın eski lideri Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu | Dış Haberler

        Bir mahkumiyet daha: Fransa'nın eski lideri Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu

        Fransa'nın 2007'den 2012'ye kadar cumhurbaşkanlığını yapan Nicolas Sarkozy, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için dönemin Libya lideri Kaddafi'den milyonlarca avroluk finansman almaktan suçlu bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 12:01 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi, 2007'de kazandığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi için dönemin Libya diktatörü Muammer Kaddafi'den milyonlarca avroluk yasadışı finansman sağlanmasıyla ilgili davada komplo kurmaktan suçlu buldu.

        Savcılar, suçlamaları reddeden Sarkozy'nin 2005 yılında Fransa İçişleri Bakanı olduğu dönemde Kaddafi ile bir anlaşma yaparak, o dönemde izole edilmiş olan Libya hükümetini uluslararası arenada destekleme karşılığında kampanya finansmanı sağladığını iddia etmişti.

        Sarkozy diğer tüm suçlamalardan beraat etti.

        İlk mahkumiyeti değil

        Sarkozy, yolsuzlukla mahkum edildiği "telekulak" davasında Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy'nin cezasını, 1 yıl ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesine karar verilmişti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca seçilme hakkından men edilmişti.

        18 Aralık 2024’te Sarkozy'nin alt mahkeme kararına ilişkin itirazını reddeden yargıtay, nihai kararında, Sarkozy’nin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesini ve 3 yıl seçilme hakkından men edilmesini onamıştı.

        Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada bilgi edinmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.

        Nicolas Sarkozy, bu davada, L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Gilbert Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Thierry Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Kamala Harris'ten Biden ailesine sert eleştiri: Sadık değillerdi
        Kamala Harris'ten Biden ailesine sert eleştiri: Sadık değillerdi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı