Bir mahkumiyet daha: Fransa'nın eski lideri Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu

Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi, 2007'de kazandığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi için dönemin Libya diktatörü Muammer Kaddafi'den milyonlarca avroluk yasadışı finansman sağlanmasıyla ilgili davada komplo kurmaktan suçlu buldu.

Savcılar, suçlamaları reddeden Sarkozy'nin 2005 yılında Fransa İçişleri Bakanı olduğu dönemde Kaddafi ile bir anlaşma yaparak, o dönemde izole edilmiş olan Libya hükümetini uluslararası arenada destekleme karşılığında kampanya finansmanı sağladığını iddia etmişti.

Sarkozy diğer tüm suçlamalardan beraat etti.

İlk mahkumiyeti değil

Sarkozy, yolsuzlukla mahkum edildiği "telekulak" davasında Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy'nin cezasını, 1 yıl ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesine karar verilmişti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca seçilme hakkından men edilmişti.

18 Aralık 2024’te Sarkozy'nin alt mahkeme kararına ilişkin itirazını reddeden yargıtay, nihai kararında, Sarkozy’nin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesini ve 3 yıl seçilme hakkından men edilmesini onamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada bilgi edinmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.