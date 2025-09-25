Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
Hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. Başkentte yaşanan olayda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Etimesgut ilçesi 2473'üncü Cadde'de meydana geldi.
Trafik ışıklarında duran taksiden inen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinin önünden karşıya geçmek istedi.
Bu sırada sürücüsünün hareket ettirdiği beton mikseri, yayaya çarptı. Beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti. Mikserin sürücüsü gözaltına alındı.
Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hayatının kaybeden kişinin trafik ışıklarında taksiden indiği ve sonrasında karşıya geçerken beton mikserinin hareket ettiği yer aldı.