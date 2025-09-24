Arda Güler'e büyük övgü: Topu aldığında her şey olabilir!
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante'yi 4-1'le geçerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İspanyol basını, mücadele sonrası milli oyuncumuz Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup ederken; milli oyuncumuz Arda Güler'in performansı İspanyol basınında gündem oldu.
"GUTI'YI HATIRLATTI"
Marca: Spot ışıkları Mbappe'nin üzerinde, ancak Kylian'ın ikinci golünde Güler'in pası bir şaheserdi. Fransız oyuncu bize Ronaldo'yu hatırlattıysa, Güler de ayağının dışıyla çizgi arasına attığı pasla Guti'yi hatırlattı. Güler, Marsilya karşısında kötü bir performans sergiledikten sonra Espanyol karşısında çok dolu bir yarım saat ve Levante karşısında harika bir maçla ortaya çıkarak büyümeye devam ediyor. Xabi'nin Madrid'inde kimse yerini kaybetmek istemiyor.
"YETENEĞİNİ KANITLADI"
Estadio Deportivo: Xabi Alonsoo, Levante karşısında sakatlığını atlatan Jude Bellingham'ı değil, Arda Güler'i orta sahada oynatma kararı aldı ve bu kararında haklı çıktı. Arda Güler orta sahada oyun kurucu ve organizatör olarak yeteneğini kanıtladı.
"MODRIC VE MESUT ÖZİL'İ ANDIRDI"
Defensa Central: Mbappe, Ciudad de Valencia'da Levante karşısında gecenin ikinci golünü attı. Arda Güler'in Luka Modric'i ve Mesut Özil'i andıran dış ayağıyla yaptığı harika pası tamamlayan Fransız oyuncu, kaleciyi geçip rahatça golü attı.
"TOPU ALDIĞINDA HER ŞEY OLABİLİR"
Mundo Deportivo: Arda Güler, topu aldığında her şey olabilir. Real Madrid'in Levante karşısında aldığı 4-1'lik galibiyette Mbappe'ye yaptığı asist muhteşemdi.
"ARDA GÜLER NEFİS PAS ATAR VE..."
Vavel: Mbappe, penaltı golünden sadece iki dakika sonra, Valverde ve Carreras arasında orta sahada iki pas daha yapar. Carreras, Arda Güler'i bulur, Arda Güler de Mbappe'ye nefis bir pas atar ve Mbappe kaleciyi geçerek skoru 4-1 yapar... Real Madrid'in son golü izlemeye değerdi.