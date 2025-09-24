Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump yönetiminin politikaları sonrası 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı | Dış Haberler

        Trump yönetiminin politikaları sonrası 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı

        ABD Başkanı Trump'ın dört yıl sonra Beyaz Saray'a dönmesinin ardından uygulanmaya başlanan göçmen politikalarıyla 2 milyondan fazla yasa dışı göçmen ülkeyi terk etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 12:33 Güncelleme: 24.09.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD, Başkan Donald Trump'ın ocakta ikinci kez göreve gelmesinden bu yana 2 milyondan fazla yasa dışı göçmenin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

        ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS), ülkeden ayrılan yasa dışı göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana sıklaştırdığı göçmenlik karşıtı denetimler sonucu toplamda 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmenin ülkeden ayrıldığı ve bu kişilerin yaklaşık 1,6 milyonunun kendi isteğiyle ülkeyi terk ettiği, 400 binden fazlasının ise resmi olarak sınır dışı edildiği kaydedildi.

        2025'in sonuna kadar neredeyse 600 bin kişinin daha sınır dışı edilmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir çalışmanın, Trump'ın politikalarının yürürlüğe girmesinden bu yana Orta Amerika'dan ABD'ye göçün yüzde 97 oranında azaldığını ortaya koyduğuna işaret edildi.

        REKLAM

        Açıklamada, İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin'in "En kötü suçluları hedef alan sıkılaştırılmış göçmenlik denetimleri, her gün sokaklarımızdan daha fazla suçlu yasa dışı göçmeni uzaklaştırıyor ve yasa dışı şekilde ülkemizde bulunan herkese net bir mesaj gönderiyor: Kendi isteğinizle ayrılın yoksa sizi tutuklayıp sınır dışı edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI KARARLARI

        Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

        Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul kongresine durdurma talebi
        CHP İstanbul kongresine durdurma talebi
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"