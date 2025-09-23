Arda Kardeşler'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki: Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla bordo-mavililerin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepkisini çeken hakem Arda Kardeşler, pozisyonun ve sonrasında gelişen olayların perde arkasını HT Spor canlı yayınında anlattı.

HT Spor'da yayınlanan 'Futbol X' programına telefonla bağlanan Kardeşler, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sitemde bulundu.

"TFF BAŞKANI KEŞKE BENİMLE İLETİŞİME GEÇSEYDİ"

Arda Kardeşler, "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." ifadelerini kullandı.

"BAHSEDİLEN 'PLANLI EYLEM' NEDİR?"

Pozisyonda verdiği kararın hatalı olduğunu kabul eden Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi... Beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir, açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." dedi.

