Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması: Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem! - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması: Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Saran, burada açıklamalarda bulundu.

        İşte Saran'ın açıklamaları:

        "MAZBATA CUMA GÜNÜ 18.00'DE"

        "22 sene sonra buradayım. Burada çok geceler geçirdim, burada kaldım. Gelirken bir heyecan oldu güzel de bir heyecan inşallah güzel günler yaşayacağız hep beraber. Yarın iki tane çok önemli maçımız var basketbol da var. İnşallah iki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. Mazbata tarihi Cuma günü saat 18.00'de."

        "BEN HİÇBİR OYUNCUMU KİMSEYE YEDİRMEM"

        "Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması..."

        "Bilmiyorum, çok vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can Eğribayat konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var. Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız."

        "BİRLİK BERABERLİK OLMADAN ŞAMPİYONLUK OLMAZ"

        "Günlerdir seçim sürecinde hep aynı şeyleri söyledim, inanarak söyledim laf olsun diye değil. Birlik beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Bunu tüm samimiyetimle söyledim. Taraftar desteği olmadan yapılamaz. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız ve takımımız Zagreb'ten galibiyetle dönecek. Kutlama yapmadan gece gündüz bayram yapmadan işimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak."

        "YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

        "Ali Koç ve yönetimi, burada futbolcularla vedalaştı. Kongrede de beraber çıktınız. Bir şey söylemek ister misiniz?"

        Sadettin Saran: "Önemli olan buydu. İnşallah Ali Bey ve Aziz Bey ile beraber kupayı kaldırırız. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak ben değil Ali Bey, Ali Bey yoksa Sertaç Bey'in kupayı kaldırması gerek. İçeride futbolculara aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfada Ali Bey iyi bir başkandı, Fenerbahçe için çok iyi şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Kredili satışlar artacak
        Kredili satışlar artacak
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!