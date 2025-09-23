Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması: Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Saran, burada açıklamalarda bulundu.

🔹 "22 sene sonra yeniden buradayım."

🔹 "Ali Koç çok şeyler yaptı, biz daha iyisini yapacağız."

🔹 "Hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem."



🎙️ Sadettin Saran, Samandıra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/O18e6QShjT — HT Spor (@HTSpor) September 23, 2025

İşte Saran'ın açıklamaları:

"MAZBATA CUMA GÜNÜ 18.00'DE"

"22 sene sonra buradayım. Burada çok geceler geçirdim, burada kaldım. Gelirken bir heyecan oldu güzel de bir heyecan inşallah güzel günler yaşayacağız hep beraber. Yarın iki tane çok önemli maçımız var basketbol da var. İnşallah iki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. Mazbata tarihi Cuma günü saat 18.00'de."

"BEN HİÇBİR OYUNCUMU KİMSEYE YEDİRMEM"

"Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması..."

"Bilmiyorum, çok vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can Eğribayat konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var. Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız."