Bazen eczacılar bile okuyamıyor... Doktorların yazılarını okumak neden bu kadar zor?

ELEKTRONİK REÇETELERİN YÜKSELİŞİ

Bugün ise tablo değişiyor. Sağlık sisteminde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte birçok doktor reçetelerini artık elektronik ortamda yazıyor. Hatta bazı bölgelerde bu yöntem yasal zorunluluk haline geldi. Elektronik reçeteler, hem hastaların hem de eczacıların işini kolaylaştırıyor.

Dr. Goldstein, “Artık reçeteler geçmişe kıyasla çok daha okunaklı. Hata payı ciddi şekilde azaldı” diyerek bu dönüşümün önemini vurguluyor.