Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısında karşıladıktan sonra iki lider açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump Oval Ofis'teki görüşme öncesinde şöyle konuştu;

"Ben sürgündeyken arkadaştık. Gerçekten çok etkili birisi, saygı gören birisi ülkesinde, Avrupa'da, tüm dünyada saygı gören birisi. Askeri gücü olan bir ülkenin başkanı. Beyaz Saray'da kendisini ağırlamak bizim için onur.

REKLAM

Biz Türkiye'de çok fazla ticaret yapıyoruz ve bunu artırmaya devam edeceğiz. F-35'ler F-16'lar var, bunları konuşacağız. Çok ilginç birkaç saat geçireceğiz. Kendisine çok saygı duyuyorum. Çok uzun zamandır ilişkilerim çok iyi.

Rahip Bronson çok daha önce bir sorun olmuştu aramızda ama sayın Başkanı aradıktan sonra onu serbest bıraktı. Bizim Hristiyan topluluğu için çok önemli bir şey oldu, onu hep hatırlıyorum. Hapse son verdi. Çok mutlu olduk. Rahip Bronson sağlıklı şekilde çıktı. Türkiye'nin başkanı Tayyip Erdoğan burada olduğu için mutluyuz, hoş geldiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Bu ziyaretimizi BM Genel Kuruluyla iç içe bir dönemde gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyuz. Gerek sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı durumu yaşıyoruz. Gerek F-35 gerek F-16 gerek Halk Bankası'yla ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada okuluyla ilgili üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönünce de sayın Barthalemeos'la konuyu görüşme fırsatı bulacağım." REKLAM SORU-CEVAP Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen "Başkan Trump'ın bölgedeki barış girişimlerini dinlediniz siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bölgedeki sıkıntıları aşacağız" yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, "Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna "Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz." dedi.

"GAZZE İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI" Trump, "Gazze ile ilgili Sayın Erdoğan ile aynı yerde misiniz?" sorusuna "Benim bir duruşum yok. Çok güzel bir toplantı yaptık BMGK'da bence bir anlaşmaya varmak üzereyiz. Önce rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. 20 canlı rehine var, 38 tane de cansız beden var. Bunları almak istiyoruz. Gazze için önemli kararlar alındı, İsrail ile buluşacağım" yanıtını verdi. REKLAM Trump, "Sayın Başkan Ukrayna savaşı ve İsrail İran çatışmalarında NATO ülkelerinin hava sahası gerçekten çok kırılgandı. Türkiye de NATO'daki ikinci en büyük en güçlü orduya sahip. Bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Biz de NATO'dayız. Milli gelirlerinin yüzde 5'ini ödüyorlar. Bizim ilişkilerimiz çok iyi. Hiç olmadığı kadar güçlü ilişkilere sahibiz. ABD neredeyse her şeyi ödüyorlardı. Şu anda yüzde 5'ini ödüyorlar. Biz de çok iyi savunma silahları Patriotlar ve diğer roket sistemlerini satıyoruz. Trilyonlarca dolar. Bunu yaptıkları için de şükran doluyuz. Biden bunu çoktan yapmalıydı." "RUSYA HİÇ TOPRAK KAZANAMADI" ABD Başkanı "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme çabalarını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gerçekten Başkan Erdoğan'a saygı duyuyorlar. Ciddi bir etki yaratabilir. Şu an nötr olması çok iyi. Gerçekten en iyi yapabileceği şey; Rusya ile petrol gaz anlaşması. Ben de Putin'i tanıyorum. Putin'e söyledim '7 savaşı durdurdum, bitirdim' dedim. Bu da tamamlanması gereken savaşlardan birisi. Çok sert savaş oluyor, milyonlarca asker hayatını kaybetti. O kadar ağır bombardıman var ki, neredeyse hiç toprak kazanamadılar. Kimseye böyle yaptıklarını yüzüne vurmak istemem ama Rusya milyonlarca dolar savaş mühimmatını harcadı, hayat harcadı. Bence artık durma zamanı, buna son verme zamanı." REKLAM "ERDOĞAN SURİYE'DEKİ SORUNU ÇÖZDÜ" Suriye'deki duruma ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Bence çok büyük başarı. 2000 yıldır yapılmaya çalışan bir şey yaptı. Dedim ki 'Sen bu başarıyı üstlen'. Suriye'deki sorunu çözdü. Yaptırımlar güçlüydü, kaldırdık. Bugün önemli bir duyuru yapalım, Türkiye için zaferdi ve bu başarıyı üstlenmeli. Binlerce yıldır süregelen çatışma sona erdi. Bence Erdoğan bundan sorumlu. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Katar'dan da istek geldi. Yaptırımları kaldırın lütfen dediler. Ben de şans vermek adına yaptırımları kaldırdım." ifadelerini kullandı.