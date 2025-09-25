Filistin lideri Abbas, BM Genel Kurulu'na hitap etti: Filistin bizimdir

ABD'nin vize vermemesi nedeniyle Washington'daki 80. BM Genel Kurulu'na uzaktan bağlanan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kurula seslendi.

Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz silahlı örgütlü bir devletten yana değiliz. Hamas'ın silahlarını bize teslim etmesi gerekiyor. Çok büyük bir felaket yaşanıyor. 7 milyon Filistinli trajedi yaşıyor. İsrail'in saldırganlığına vatandaşlarımız maruz kalıyor.

Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçası. Yıllarca süren baskı ve işgal hala kendini bu topraklarda gösteriyor.

Doğu Kudüs'teki sınırlara da hiçbir şekilde saygı gösterilmiyor.

Binden fazla karar alındı BM'de, bir tanesi bile uygulanmadı. Hiçbiri bu trajik durumu durdurmaya yetmedi. 1993'te Oslo Anlaşması yapıldı, biz tüm maddelere bağlı kaldık ve İsrail'i tanıdık. O gün İsrail Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tek meşru otorite olarak tanımıştı. Biz de anayasamızı hazırlayıp bir barış kültürü edindik. İsrail'le yan yana, komşu olabilecek sistemimizi yarattık ama daha sonra İsrail bunu kabul etmedi.

REKLAM

Filistin Devleti'ni tanıyan devletlere teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Filistin'i tanıyacak devletlere de bunu bir an önce yapmaları çağrısında bulunuyorum.

Biz İsrail'i tanıyoruz. Fransa'ya, Birleşik Krallık'a, Danimarka'ya ve diğer ülkelere Filistin'i tanıdıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Halkımız bu asil duruşunuzu unutmayacak. Tüm dünyada Filistin'deki yıkımı durdurmak isteyen kuruluşlara da teşekkür ediyorum. "1 yıl içinde seçim yapacağız" Uluslararası Barış Konferansı'nda şunları söyledik: Acil ve kalıcı bir şekilde Gazze'deki savaşı durdurmak. İkincisi, BM örgütlerinin bu topraklara girmesi ve açlığın bir silah olarak kullanılmaması. Bize yardım gönderen ülkelerin önündeki engellerin kaldırılması. Her iki tarafın da rehineleri serbest bırakması ve Filistin topraklarındaki ilhakın durdurulması. Bir diğer önemli nokta, Gazze'deki insanların yerlerinden edilmeden orada yaşamaya devam etmesi. Filistinli rehinelerinin de bırakılması gerek. Reformların bir an önce başlatılıp 1 yıl içinde Başkanlık seçiminin yapılması da gerekiyor Filistin'de. Bunun için önce savaşın bitmesi gerekiyor. Biz modern ve demokratik bir devlet istiyoruz. Çoğulcu politikalara izin veren, kadın ve çocukların güçlendirildiği bir devlet istiyoruz. ABD Başkanı Trump ve Suudi Kralı'yla çalışacağız. Bu barış planını uygulamak istiyoruz.