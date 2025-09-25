Spotify’a ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama soruşturması
Rekabet Kurulu ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını incelemek üzere Spotify'a soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:
-AYRIMCILIK İDDİASI
Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.
-YIKICI FİYATLAMA İDDİASI
Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek."