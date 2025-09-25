Portekizli hakemler Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet etti!
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, Portekiz'de henüz ikinci maçında olay oldu. Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, deneyimli teknik adamı, Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.
Fenerbahçe'de görev yaptığı süre boyunca açıklamalarıyla Türk futbol kamuoyunda gündem olan Jose Mourinho, henüz ikinci maçında Portekiz'i karıştırdı...
Rio Ave ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından mücadelenin hakemi hakkında 'kişiliksiz' ifadesini kullanan deneyimli teknik adam, disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Lizbon ekibinin 62 yaşındaki teknik adamını, Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.
HAKEME 'KİŞİLİKSİZ' DEMİŞTİ
Mourinho, 1-1 sona eren Rio Ave karşılaşmasının ardından "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliksizdi." ifadelerini kullanmıştı.