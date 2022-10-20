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En Güzel Sözler ve Alıntılar 2022 – Sevgiliye Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

İnsanın güzel ve anlamlı konuşması kadar, bunu kelimelere dökmesi de önemlidir. Bu durum, kimileri için zor olabilir. İşte bu noktada, güzel sözler, duygusal cümleler, mesajlar ve romantik alıntılar işinizi kolaylaştıracaktır. Hiç şüphesiz herkes ister; anneye, arkadaşa eşe ya da sevgiliye güzel sözler göndermeyi. Eğer siz de hüzünlü, dini, duygusal, anlamlı ve romantik sözler yazmaya çalışırken zorlananlardansanız doğru yerdesiniz! 2022 yılının en çok beğenilen duygusal, kısa, öz ve anlamlı güzel sözler ve mesajlar seçeneklerini sizler için derledik. İşte, duygu yüklü, manalı, romantik ve kısa güzel söz seçenekleri ile resimli duygusal mesajlar, alıntılar…

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  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    Yüz yüze konuşurken söylediğimiz güzel bir cümle kadar sosyal medyada yazdığımız güzel sözler de önemlidir. Bazılarımız adeta bir şair gibi kelimelere hükmederken bazılarımız ise bunu yapamaz. Bu tip durumlarda işimizi kolaylaştıracak güzel sözler, duygusal alıntılar ve romantik mesajlar ararız. Eğer siz de babaya, anneye, arkadaşa, dosta, eşe ya da sevgiliye gönderilecek güzel sözler arıyorsanız doğru yere geldiniz. Etkileyici sözler ile konuştuğunuz, yazıştığınız kişiyi bambaşka bir duygu evrenine sürükleyebilirsiniz.

    GÜZEL SÖZLER VE ROMANTİK MESAJLAR 2022 

    Güzel sözler çoğunlukla aşk ya da duygusal temalı olurken dini içerikli de olabilir. Türk – İslam tasavvuf edebiyatının öncü ismi Hz. Mevlana bu konuda öncü isimdir hiç şüphesiz. Peki, 2022 yılının en çok paylaşılan anlamlı, kısa, uzun ve resimli güzel sözler seçeneklerini merak ediyor musunuz? İşte, kısa ve uzun seçeneklerle resimli güzel sözler ile romantik mesajlar ve özlü alıntılar
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    KISA GÜZEL SÖZLER

    Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi.

    İnsanların seni en çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığın zamandır.

    Terk etmek kolaysa senin için, el sallamak zor değil benim için!

    Sevmek zaman ayırmaktır. Boş zamanları doldurmak değil...
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    ANLAMLI GÜZEL SÖZLER

    Herkesten yakın olmak istediğin insana, uzaktan bakmak çok zor.

    Bulutlar diyorum, bu dünyaya göre fazla güzeller.

    Çirkinlikte güzelliği görünüşle değil akılla ayırt edersin.

    Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz...
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    ÖZLÜ SÖZLER

    Her şeyi yapabilirsin! Sadece kalk ve yap!

    İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.

    Üç şeyini bozma; Karakterini, kalbini, vicdanını...

    Sözünü tartmadan söyleyen, aldığı cevaptan incinmesin. Mevlana
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    DUYGUSAL MESAJLAR

    Güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı, hep çizik gösterir.

    Hayaller size gücünüzün olduğunu gösterir. Helen Schucman

    Herkesten yakın olmak istediğin insana, uzaktan bakmak çok zor.

    Yalnızca çocuklar ne aradıklarını biliyorlar. Küçük Prens 

    Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla. Stefan Zweig
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    SEVGİLİYE GÜZEL SÖZLER

    Siyah da beyazın zıttıdır ama yanına en çok o yakışır.

    Aşağı bakarsan asla gökkuşağı bulamazsın.

    En büyük emanet sahibi Allah’tır. Kim sevdiklerini Allah’a emanet ederse onları görmeden ölmezmiş. Allah’a emanet ol.

    Sevmek, sevilmek bu kadar güzelse… Onları yaratan kim bilir ne kadar güzeldir.

    Hayatta zamandan kıymetli ne var? Kime harcadığına dikkat et.
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    DİNİ TEMALI SÖZLER

    Düne tövbe bugüne secde yarına dua yakışır.

    Zaman, imanı kurtarmak zamanıdır.

    Kendini hak ile meşgul etmeyenler batıl ile işgal edilmeye mahkumdur.

    Sevgiliye verilen en güzel hediye imanla dolu sadakattir.

    Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah’a karşı Vav gibi eğilirim.

    Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir (Hz. Muhammed)
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    MEVLANA SÖZLERİ

    Allah’tan gelene razı olunursa eğer Allah’ta bizden o gün razı olunur.

    Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar.

    İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.

    Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.

    Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana.

    Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı. Ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı Fark ettik. İşte o vakit susmalar Dostumuz oldu.
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    AŞK TEMALI GÜZEL SÖZLER

    Kelimelerin güzellik karşısında anlamsız kaldığını sende gördüm.

    Ben kalbimin senden önce bu kadar çarpabildiğini bilmiyordum.

    Korktuğum karanlığa açtığım perdelerimsin. Uzanıp ellerimi tutacağına emin olduğum sığınağım. Kelimelerim ve her acımda kaçtığım kucağım. Sen benim yaşamam için elimde olan sebeplerimsin.

    Sen benim gözümün daldığı, yüreğimin aşkla yandığısın. Nerede olursa ol sen bende candan fazlasın.

    Gözlerindeki hayat ışığı dünyamı aydınlatıyor, yaşadığım hayat seni kıskanıyor bebeğim.

    İlkokula başlayan çocuğun heyecanı oluşuyor içimde senli anlarda.
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    RESİMLİ GÜZEL SÖZLER

    Yüreğini yüreğime yasla sevgilim, yük olalım birbirimize bir ömür.

    Senin yokluğunda seni daha da seviyorum sevgili.

    Dışarıya yağmur, yüreğime hasret, fikrime sen… Ne yapıyorsunuz üçünüz burada…

    Gitme sana muhtacım gözümde nursun başımda tacım muhtacım.

    Gelsen, Şu gökyüzünün bütün ışıklarını göreceğim yüzünde. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Ama ben yine eskisi gibi bakacağım gözlerine.

    Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, KeIimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Her şeyi söylemek mümkün; Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; Anlatamıyorum… (Orhan Veli Kanık)
  • En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

    ANLAMLI MESAJLAR

    Tek kelime kararını, tek duygu yaşamını, tek bir insan SENİ değiştirebilir. Konfüçyus

    Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum.

    Oysa yüreği temiz olmayanın, anlayışı da kıttır.

    Yapılacak yığınla hata varken, biz hep aynı hatayı tekrar tekrar yaparız.

    ROMANTİK MESAJLAR

    Şurama batan, şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim.

    Ad koyunca büyüsü bozulur diye, isimsiz, izinsiz, içimden seviyorum seni.

    O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter.

    Bir gün bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer, benimle yine tanış yine seveyim.

    Tahir gibi sev mesela, özür dilerim daha önce gelemediğim için de.

    Aklımda işin yok! Durup durup aklıma gelme… Yanıma gel, mevzu kalbimde!

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