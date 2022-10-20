Yüz yüze konuşurken söylediğimiz güzel bir cümle kadar sosyal medyada yazdığımız güzel sözler de önemlidir. Bazılarımız adeta bir şair gibi kelimelere hükmederken bazılarımız ise bunu yapamaz. Bu tip durumlarda işimizi kolaylaştıracak güzel sözler, duygusal alıntılar ve romantik mesajlar ararız. Eğer siz de babaya, anneye, arkadaşa, dosta, eşe ya da sevgiliye gönderilecek güzel sözler arıyorsanız doğru yere geldiniz. Etkileyici sözler ile konuştuğunuz, yazıştığınız kişiyi bambaşka bir duygu evrenine sürükleyebilirsiniz.

GÜZEL SÖZLER VE ROMANTİK MESAJLAR 2022

Güzel sözler çoğunlukla aşk ya da duygusal temalı olurken dini içerikli de olabilir. Türk – İslam tasavvuf edebiyatının öncü ismi Hz. Mevlana bu konuda öncü isimdir hiç şüphesiz. Peki, 2022 yılının en çok paylaşılan anlamlı, kısa, uzun ve resimli güzel sözler seçeneklerini merak ediyor musunuz? İşte, kısa ve uzun seçeneklerle resimli güzel sözler ile romantik mesajlar ve özlü alıntılar