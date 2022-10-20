Komik sözler ve esprili mesajlar, sosyal medyanın vazgeçilmez ögeleri arasındadır. Ne de olsa, komik bir söz ya da mesaj ile karşımızdaki kişiyle yüz yüze olmasak dahi yüzünde tebessüm oluşturabiliriz. Komik sözler ile esprili sözler, arkadaşa, sevgiliye, anneye, babaya, eşe, çocuğa ya da diğer tanıdıklara gönderilmektedir. Siz de eğlenceli sözler ile karşınızdaki kişiyi güldürmek, tebessüm ettirmek istemez misiniz? Komik sözler için en doğru yere geldiniz!

EN KOMİK SÖZLER VE ESPRİLİ MESAJLAR 2022

Komik sözler kısa olabildiği gibi, uzun da olabilmektedir. Anlamlı ve yaratıcı komik sözler ile mesajların ise adeta tadından yenmez… 2022 yılının en çok beğenilen eğlenceli mesajlar, esprili ve komik sözleri için aşağıda yer alan seçeneklere mutlaka göz atın!