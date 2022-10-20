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En Komik Sözler 2022 – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli Sözler

İnsanın eğlenirken karşısındakini de eğlendirmesi, güldürmesi güzel bir duygudur. Bunu bazen bir espri bazen ise komik sözler kolaylıkla gerçekleştirebilir. Arkadaşa, sevgiliye, anneye, babaya ya da tanıdığınız bir kişiye göndereceğiniz komik sözler ve esprili mesajlar ile onun yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. Peki, 2022 yılının en çok beğenilen, yüzleri güldüren komik sözler, esprili mesajlar ve eğlenceli yazılarını merak ediyor musunuz? En komik sözler ve resimli esprili mesajlar için doğru yerdesiniz! İşte, sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz en komik, yaratıcı ve esprili sözler ile güldüren mesajlar

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  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    Komik sözler ve esprili mesajlar, sosyal medyanın vazgeçilmez ögeleri arasındadır. Ne de olsa, komik bir söz ya da mesaj ile karşımızdaki kişiyle yüz yüze olmasak dahi yüzünde tebessüm oluşturabiliriz. Komik sözler ile esprili sözler, arkadaşa, sevgiliye, anneye, babaya, eşe, çocuğa ya da diğer tanıdıklara gönderilmektedir. Siz de eğlenceli sözler ile karşınızdaki kişiyi güldürmek, tebessüm ettirmek istemez misiniz? Komik sözler için en doğru yere geldiniz!

    EN KOMİK SÖZLER VE ESPRİLİ MESAJLAR 2022

    Komik sözler kısa olabildiği gibi, uzun da olabilmektedir. Anlamlı ve yaratıcı komik sözler ile mesajların ise adeta tadından yenmez… 2022 yılının en çok beğenilen eğlenceli mesajlar, esprili ve komik sözleri için aşağıda yer alan seçeneklere mutlaka göz atın!
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    KISA KOMİK SÖZLER

    Çocuk babasına: Baba, annem ile nasıl evlendiniz diye sormuş. Babası da eşine dönmüş "Görüyor musun çocuk bile anlam veremiyor.

    Belki zengin olamadık ama çok mal gördük.

    Şu hayatta pozitif olan bir şey varsa o da kan grubum.
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    RESİMLİ KOMİK YAZILAR

    Tarih bizi leylekler getirdi Yarasalar götürdü diye yazacak.

    Ne zaman ki birisinin dedesinin adı Berkecan olur, işte o zaman çağ atladık derim.

    Fırıncı bak sana sıcacık ekmek veriyorum dedi. Abi nasılsa eve gidince annem bayatları yedirecek dedim. Sarıldık ağlaştık

    Kıza; “Seninle ciddi düşünüyorum.” dedim, “İspatla” dedi. Takım elbise giyip oturdum karşısına, şu an ülke sorunlarını konuşuyoruz.
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    ANLAMLI KOMİK SÖZLER

    Dilenciden para çalayım dedim, tekerlekli sandalyedeki adamı ayaklandırdım çok mübarek bir insanım.

    Dünyanın en büyük yalanı: – Onların da size selamı var.
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    KOMİK MESAJLAR

    Yapılan araştırmalara göre; kadınların çoğu 30 yaşına kadar trip 30 yaşından sonra ise terlik atıyor.

    Kaldırımda duran insanı korna çalarak bir yerlere götürmeye çalışan dolmuş şoföründeki azim ve kararlılık kimsede yok.

    Neredesin diye soruyor ise bir kadın, koordinat vermenize lüzum yok..!'Bir ömür sendeyim' demeniz yeterlidir.
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    ESPRİLİ SÖZLER

    Gittiği için arkasından üzüleceğim tek şey, internet.

    Allah’ım sen onu benim elime düşür gerisini ben hallederim

    İsviçreli bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla araştırmayı İsviçreli bilim adamları yapıyormuş

    Annem uyuyan babama 'çay içer misin' dedi babam da uyanıp 'içerim' dedi içti uyudu. Annem mi daha garip, babam mı?
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    EĞLENCELİ MESAJLAR

    Pazarın bir ucundan sonuna doğru fiyatları sorarak ilerleyen, dönüşte de en ucuz tezgahın yerini eliyle koymuş gibi bulan canlıya anne denir.

    'Canım naber?' diyorum 'hiç, bilgisayara format atıyorum' diyor. Başlamadan bitti bu iş, ya format atmayı bilen kadın mı olur, bordo bereli misin?

    E-okul fotoğrafını göster; seviyorum diyorsa senindir, sevmiyorum diyorsa da haklıdır. Şimdi yalana gerek yok.

    Biz Anadolu'ya göç ederken; Çinliler falan bizim arkamızdan "gerçekten gittiler mi lan" diye baktıkları için gözleri kısıldı.
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    YARATICI KOMİK SÖZLER

    Allah'ım çok paranın beni değiştirip değiştirmediğini öğrenmem için lütfen bana bir şans ver!

    O telefonun senden akıllı olması zoruna gitmiyor mu? Demek istediğim bir dolu insan var.

    Psikoloğa gidip sorunlarım var dedim hangimizin sorunu yok ki hepsi geçer dedi gönderdi. Şimdi daha iyiyim. Profesyonel destek şart.
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    TEBESSÜM ETTİREN KOMİK CÜMLELER

    Filmlerde adam bombayı patlamasına 1 saniye kala imha ediyor. Ben 3 saat olduğunu görsem bile korkudan ülke değiştiririm.

    Yeni giyilen çoraplarla banyoda ıslak yere bastığım an kaçıp gidesim geliyor buralardan. Çok uzaklara. Öyle dertleniyorum.

    Yaşıtların evlendi sen ne zaman evleniyorsun diye soran teyzelere, yaşıtların öldü sen ne zaman ölüyorsun dememiz yok mu?
  • En Komik Sözler ve Yazılar – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Yüzleri Güldüren Eğlenceli, Esprili Sözler

    Bu evden başımı alıp gidesim var dedim. Giderken çöpü de at dediler.

    Çorbayı karıştırırken küçük bir girdap oluşturup hemen ters yöne karıştırıp eğlenen bir insandan zarar gelmez.

    "Yenge" kelimesinin "yeni gelin" kısaltmasından geldiğini biliyor muydunuz, bilmiyordunuz. Çünkü ben uydurdum.

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