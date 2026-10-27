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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Yönetim, tecrübeli teknik adamın istifasını kabul etti. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adam için veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!

        Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

        Tecrübeli teknik adam, Samandıra'da yapılan toplantının ardından yönetim kuruluna istifasını sundu.

        Sarı-lacivertli yönetim de Kartal'ın istifasını kabul etti ve Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi.

        FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

        Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'ın istifa kararını resmi siteden duyurarak, tecrübeli teknik adam için teşekkür mesajı paylaşıldı.

        İşte o açıklama:

        "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

        Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığı için İsmail Kartal’a teşekkür ediyoruz.

        Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

        1,5 AYDA İKİ KEZ İSTİFA ETTİ!

        Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, 1,5 ay arayla 2 kez görevinden istifa etti. İsmail Kartal, ilk olarak 10 Eylül'de Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından istifa etmişti. Yönetimin de desteğiyle istifa kararından vazgeçen İsmail Kartal tekrar takımın başına dönmüştü.

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        Fenerbahçe son olarak derbi mücadelesinde Galatasaray'a 2-1 kaybedip zirvenin 6 puan gerisine düşerken, İsmail Kartal yeniden istifa etti.

        18 MAÇTA 9 GALİBİYET!

        İsmail Kartal, 4 dönem çalıştırdığı Fenerbahçe'deki en başarısız periyodunu bu sezon yaşadı...

        Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

        Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        1.78 PUAN ORTALAMASI!

        İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki 4. döneminde 1.78 puan ortalaması yakalarken, böylece en kötü performansına imza attı. Kartal, sarı-lacivertlilerdeki ilk üç döneminde sırasıyla 2.17, 1.95 ve 2.40 puan ortalaması tutturmuştu.

        2 DERBİYİ DE KAYBETTİ

        Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıktığı iki derbiyi de kaybetti. Süper Lig'de bu sezon ilk olarak Beşiktaş'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'a da deplasmanda yine aynı skorla yenildi.

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        #İsmail Kartal
        #fenerbahçe
        #İstifa
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