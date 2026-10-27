Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" dedi. Ayrıca, dayısının Fatsa'daki toprakların bölünmesini istemediğini ve bu konuda hassas olduğunu söyleyen İnanır, "Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile Jülide Hanım'a bırakmış. ‘Hissemi paylaştır’ diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var" ifadelerini kullandı.