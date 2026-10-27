Jülide Kural'dan açıklama
Kadir İnanır'ın tüm mirasını bıraktığı hayat arkadaşı Jülide Kural, "Kadir'e emeği geçen, yanında olan ve saygı duyan tek yeğeni Gül'dü" ifadelerini kullandı
Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelendi.
Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları da gündeme geldi.
Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" dedi. Ayrıca, dayısının Fatsa'daki toprakların bölünmesini istemediğini ve bu konuda hassas olduğunu söyleyen İnanır, "Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile Jülide Hanım'a bırakmış. ‘Hissemi paylaştır’ diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var" ifadelerini kullandı.
"ARSALARI GÜL'E TEKLİF ETTİM"
Miras tartışmaları sürerken 'Gel Konuşalım' programına açıklama yapan Jülide Kural, "Yanında olan, saygı duyan ve emek veren tek yeğeni Gül'dü. Gül hiçbir şey talep etmedi. Ben mirastan kalan arsaları, 'Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır' diyerek, kendisine teklif ettim" ifadelerini kullandı.
JÜLİDE KURAL'A DESTEK VERMİŞTİ
Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı Gül Bakar, "Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır" ifadelerine yer vermişti.
"YAS SÜRECİNDEYİM"
Jülide Kural geçtiğimiz hafta, "Oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim. Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.