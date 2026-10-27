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        Haberler Gündem 3. Sayfa 91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!

        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!

        Sinop'ta, palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A. isimli kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemece serbest bırakılan hemşire E.B., savcının karara itirazının ardından "kadına karşı yaralama" tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.

        HEMŞİRE TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan hemşire E.B, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

        "KADINA KARŞI YARALAMA"DAN TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kadına karşı yaralama" suçundan tutuklandı.

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