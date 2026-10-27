91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
Sinop'ta, palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A. isimli kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemece serbest bırakılan hemşire E.B., savcının karara itirazının ardından "kadına karşı yaralama" tutuklandı
Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:22 Güncelleme:
Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.
HEMŞİRE TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan hemşire E.B, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
"KADINA KARŞI YARALAMA"DAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kadına karşı yaralama" suçundan tutuklandı.
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