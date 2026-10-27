Bakırköy Belediyesi'ne operasyon

Bakırköy Belediyesi'deki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyond... Daha Fazla Göster Bakırköy Belediyesi'deki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.(DHA) Daha Az Göster