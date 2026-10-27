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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası

        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası

        Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada, emekli polis İrfan Buldu, kardeşinin evinde tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yeğeni Eren Buldu hayatını kaybetti. İrfan Buldu olay yerinde yaşamına son verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası

        Muş'ta iddiaya göre emekli polis İrfan Buldu, toprak anlaşmazlığı nedeniyle Hasköy ilçesinde kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girerek ateş açtı.

        HAYATINA SON VERDİ

        İHA'daki habere göre saldırıda kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralandı. Olayın ardından İrfan Buldu, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        YEĞENİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ekiplerin yaptığı kontrolde İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Eren Buldu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

        Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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