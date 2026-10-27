Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada, emekli polis İrfan Buldu, kardeşinin evinde tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yeğeni Eren Buldu hayatını kaybetti. İrfan Buldu olay yerinde yaşamına son verdi
Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:01 Güncelleme:
Muş'ta iddiaya göre emekli polis İrfan Buldu, toprak anlaşmazlığı nedeniyle Hasköy ilçesinde kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girerek ateş açtı.
HAYATINA SON VERDİ
İHA'daki habere göre saldırıda kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralandı. Olayın ardından İrfan Buldu, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
YEĞENİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Eren Buldu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
REKLAM
CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ
Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ