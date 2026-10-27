ABD'deki Kongre Ara Seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun 35 koltuğu için seçime gidiliyor.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Demokratlar avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Senatoda Demokratlar önde

Seçim sürecindeki ülkede, genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 46'sını Demokratlar, 44'ünü Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

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10 eyalette ise adaylar yarışı başa baş götürüyor. Başa baş yarışın sürdüğü koltukların 8'i Cumhuriyetçi, 2'si Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin bu eyaletlerin yarısında öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar güçlü geliyor

Tamamı seçime giren Temsilciler Meclisi'nde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu da elde etmiş olacak.

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RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 182, Demokratların da 227 koltuğu alması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki 26 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daraldı.

Mevcut tabloda çoğunluğu yakalayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde avantajlı durumda görünüyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar, birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.

Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, Bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken Meclis'teki 2 sandalye boş konumda.