Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'deki Kongre Ara Seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor

        ABD'deki Kongre Ara Seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor

        ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Ara Seçimler'e az bir süre kala anketler 2024 Başkanlık Seçimleri'nde hem Beyaz Saray'ı hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu alan Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kaybedeceğini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber

        ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı.

        ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun 35 koltuğu için seçime gidiliyor.

        Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Demokratlar avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

        Senatoda Demokratlar önde

        Seçim sürecindeki ülkede, genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 46'sını Demokratlar, 44'ünü Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        10 eyalette ise adaylar yarışı başa baş götürüyor. Başa baş yarışın sürdüğü koltukların 8'i Cumhuriyetçi, 2'si Demokrat eğilimli görünüyor.

        Cumhuriyetçilerin bu eyaletlerin yarısında öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

        Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

        Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar güçlü geliyor

        Tamamı seçime giren Temsilciler Meclisi'nde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu da elde etmiş olacak.

        REKLAM

        RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 182, Demokratların da 227 koltuğu alması bekleniyor.

        Temsilciler Meclisi'ndeki 26 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daraldı.

        Mevcut tabloda çoğunluğu yakalayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde avantajlı durumda görünüyor.

        Mevcut tablo nasıl?

        ABD'de halihazırda Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar, birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.

        Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, Bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken Meclis'teki 2 sandalye boş konumda.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sevmek istediği inek acımadı

        Amasya'da, besicinin sevmeye çalıştığı ineğinin tekme darbesiyle yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. (İHA)

        #ABD ara seçimleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Kiralık sürücü detayı!
        Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Kiralık sürücü detayı!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        İstanbul'da sağanak alarmı! Pendik'te korkutan görüntü!
        İstanbul'da sağanak alarmı! Pendik'te korkutan görüntü!
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Kaza yaptı
        Kaza yaptı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        "Daltonlar"a 30 ilde eş zamanlı operasyon
        "Daltonlar"a 30 ilde eş zamanlı operasyon
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Bengü'den itiraf
        Bengü'den itiraf
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim