Bengü, "Bir zamanlar hayalini kurduğunuz ama gerçekleştiğinde sizi o kadar mutlu etmeyen bir şey oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Evlilik. Çünkü Koç burcu olduğum için başaramadığım bir şey olmamalı. Evlilikte başarısız oldum. Biz bir de çok çabuk anne baba olduk. Evlendik, 3 ay sonra Zeynep karnıma düştü. Çok sevdiğim biri, çocuklarımın babası. Ama evlilikte daha başarılı olmayı çok isterdim.