Bengü: Evliliğimde başarısız oldum
2024 yılında Selim Selimoğlu'ndan boşanan şarkıcı Bengü, "Evlilikte başarısız oldum. Çocuklarımın babası sevdiğim biri. Evlilikte daha başarılı olmayı çok isterdim" dedi
Ünlü popçu Bengü, 2018'de Selim Selimoğlu ile evlenmişti. Çiftin, 2019'da kızları Zeynep, 2021'de de ikinci çocukları Selim dünyaya gelmişti. İkili, 2024'te boşandı.
Bengü ayrılık sonrası, "Yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Bengü, İbrahim Selim’in ‘Bu Gece’ programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, ayrılığın kendisinde yarattığı hayal kırıklığını anlattı.
Bengü, "Bir zamanlar hayalini kurduğunuz ama gerçekleştiğinde sizi o kadar mutlu etmeyen bir şey oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Evlilik. Çünkü Koç burcu olduğum için başaramadığım bir şey olmamalı. Evlilikte başarısız oldum. Biz bir de çok çabuk anne baba olduk. Evlendik, 3 ay sonra Zeynep karnıma düştü. Çok sevdiğim biri, çocuklarımın babası. Ama evlilikte daha başarılı olmayı çok isterdim.
"TELEFON NUMARAMI SÜREKLİ DEĞİŞTİRİRİM"
Bengü, boşandıktan sonra telefon numarasını sürekli değiştirdiğini de söyledi. Ünlü şarkıcı, "Boşandıktan sonra devamlı değiştim numaramı. Dedikodu sevmiyorum. Minik bir hayatım var, sakin ve güzel. O yüzden telefon rehberimde 15 kişi vardır" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, aşka bakışının değiştiğini ifade ederek, "Aşk hep karşı cinsle alakalı bir şeymiş gibiydi. Özellikle anne olunca başka bir aşka geçiliyor. Hakikaten o aşkın üstünde bir aşk görememeyi anlıyorsun" dedi.
"KENAN DOĞULU'DAN ÇEKİNİRİM"
Bir dönem Kenan Doğulu’nun vokalistliğini yapan Bengü, ünlü popçuya büyük saygı duyduğunu söyledi: Dünyanın en sempatik, en güzel adamlarından biridir. Hakikaten çok iyi dosttur, çok iyi abidir. Her şeydir ama hâlâ da ondan çekinirim. Yani bir desturum vardır ona benim. Tabii bu durum korktuğum için değil, saygıyla alakalı bir durum.