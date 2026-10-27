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        Sanayide çalıştı bir yılda 50 kilo verdi

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 5 yıldır oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık, sanayinin yoğun çalışma temposuyla bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü. Uyanık, "Bir yıl önce 120 kiloydum, şu an 70 kiloyum. Sanayinin kendi içinde yoğun temposu var. Çalışırken sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz, bol bol kalori yakıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        Sanayide çalıştı bir yılda 50 kilo verdi

        Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki oto sanayi sitesinde 5 yıldır çalışan Mia Uyanık, sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü.

        MEKANİK USTALIĞI YAPIYOR

        Egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarda çalıştıktan sonra mekanik ustalığı yapmaya başlayan Uyanık, gün boyu hareket halinde olduğu işinde hem mesleki deneyim kazandı hem de 50 kilo verdi.

        "ÖNYARGILARI KIRMAMIZ GEREKİYOR"

        Sanayinin egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarında 5 yıldır çalışarak deneyim kazandığını belirten Mia Uyanık, "Sanayiye sosyal medyacı olarak girmiştim. Ustama 'Bana bu işi öğretin' dedim, ilk başta öğretmedi. Bana, 'Sen arabanın başında durma' diyorlardı.

        Sonrasında ben de lastikçi ve egzozcu gibi farklı işlerde çalıştım. Şu anda da mekanikçiyim. 5 yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir. Bu meslekte yaşa hiç bakmıyorum. Sanayide erkek kültürü daha fazla olduğu için ‘Nasıl olabilir?' gibisinden bakıyorlar. İlk başta bu önyargıları kırmamız gerekiyor. İnsanlar sanayide hiç kadın ustalara alışık değiller. Yavaş yavaş bunları kırmaya çalışıyoruz" dedi.

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        "BİR YIL ÖNCE 120 KİLOYDUM"

        Sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde bir yılda 50 kilo verdiğini aktaran Uyanık, "Bir yıl önce 120 kiloydum, şu an 70 kiloyum. Sanayinin kendi içinde yoğun temposu var. Çalışırken sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz, bol bol kalori yakıyoruz.

        O yüzden ben de çok rahat bir şekilde sanayide kilo verdim. Bu tempoyla beraber de 120 kilodan 70'e düştüm. Tabii 70 kilo olmanın verdiği rahatlıkla daha rahat koşabiliyorum. Kilo vermek benim için daha konforlu oldu" ifadelerini kullandı.

        "KADIN USTALARIN ARTMASINI İSTERİM"

        Uyanık, sektörde kadın usta sayısının artması için çeşitli faaliyetlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Günde 10 bin adım atmışlığım var. Çünkü sanayi gerçekten yoğun temposu olan bir yer. Oturdun mu oturuyorsun, çalıştın mı çalışıyorsun.

        Bu yoğun tempoda da hala kilo veriyorum. Bu sektörde benim gibi daha çok kadın ustaların artmasını istiyorum. Kadın ustaların artması açısından faaliyetler yapılması lazım" diye konuştu.

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