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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı

        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olan Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde şantiye kurulum çalışmalarının başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Yeni havalimanımızın altyapısını oluşturmak için denize 100 milyon ton dolgu yapacağız. 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist inşa edeceğiz." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanının Trabzon'da hayata geçirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, yeni havalimanının altyapı kapsamında şantiye kurulum çalışmalarına başlandığını açıkladı.

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        Trabzon'un artan yolcu ve yük trafiğini karşılamak amacıyla yeni bir havalimanı inşa edeceklerini belirten Uraloğlu, “Mevcut havalimanımızın 2 bin 640 metre uzunluğundaki tek pisti ve tesisleri, artan yolcu ve yük trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Trabzon'a daha yüksek kapasiteli, modern ve uluslararası standartlara uygun yeni bir havalimanı kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

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        Trabzon Yeni Havalimanı'nın deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, projenin altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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        Uraloğlu, “Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarının ardından Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen üçüncü havalimanını Trabzon'da hayata geçireceğiz. Yeni havalimanımızın altyapısı için denize 100 milyon ton dolgu yapacağız. Dolgu alanını deniz etkilerinden korumak amacıyla 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek inşa edeceğiz. Böylece yeni havalimanımızın pist, taksiyolu ve apron alanları için gerekli altyapıyı oluşturacağız.” açıklamasında bulundu.

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        Yeni havalimanının teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Yeni havalimanımızda 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist inşa edeceğiz. Pistimize paralel olarak yine 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde taksiyolu oluşturacağız. Ayrıca bin 370 metre uzunluğunda, 155 metre genişliğinde apron ile 400 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde emniyet apronu yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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        Uraloğlu, yeni pist ve apron alanlarıyla Trabzon'un hava ulaşım altyapısını güçlendireceklerini, yolcu ve yük taşımacılığı operasyonlarının daha emniyetli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

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        Projenin üstyapı tesislerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, yeni havalimanında yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası inşa edileceğini bildirdi.

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        Uraloğlu, “110 bin metrekare büyüklüğünde yeni terminal binası yapacağız. Bunun yanı sıra toplam 65 bin metrekarelik teknik blok, hava trafik kontrol kulesi ve destek binalarını da hayata geçireceğiz. Yeni havalimanımızla Trabzon'un artan hava ulaşımı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacağız.” dedi.

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