'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, araç park etme meselesinden yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, H.H.Ç. tarafından defalarca bıçaklanan 45 yaşındaki Mesut Aydın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.H.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı
Giriş: 26 Ekim 2026 - 15:44 Güncelleme:
Kayseri'de edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre H.H.Ç. ile Mesut Aydın arasında araç park etme meselesinden dolayı tartışma çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLANDI AĞIR YARALANDI
DHA ve İHA'daki habere göre tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ç. yanındaki bıçakla Aydın'a saldırdı. 45 yaşındaki adam vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan Mesut Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli H.H.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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