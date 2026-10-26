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        Haberler Sağlık Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı

        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı

        Dil kanseri nedeniyle dilinin yarısı alınan 68 yaşındaki Dursun Aydın'ın eksik kalan dil dokusu, yaklaşık 10 saatlik ameliyatla mikrocerrahi yöntemi kullanılarak yeniden yapılandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı

        Dilindeki yaranın uzun süre iyileşmemesi ve giderek büyümesi üzerine doktora başvuran Dursun Aydın'ın biyopsi sonucunda dil kanseri olduğu belirlendi.

        Ameliyatta, Aydın'ın kanserli dil dokusu çıkarıldıktan sonra eksik kalan bölge, uyluğundan alınan damarlı dokuyla yeniden yapılandırıldı. Ameliyatın ardından konuşma ve yutma fonksiyonları korunan Aydın'ın tedavisine radyoterapi ve kemoterapiyle devam edildi.

        BAŞLANGIÇTA YARANIN NEDENİ BULUNAMADI

        Aydın, dilindeki yaranın uzun süre iyileşmemesi üzerine farklı tedaviler uygulandığını ancak başlangıçta yaranın nedenini anlayamadıklarını belirterek, "Dişim değdi zannettim ama dişten değilmiş. Biyopsi aldılar. Üç gün sonra çok acil gelmelisiniz diye geri döndüler. Biyopsiden sonra tümör olduğunu öğrendik. Kanser tanısının ardından tedavi sürecim başladı" dedi.

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        AMELİYAT 10 SAAT SÜRDÜ

        Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sultan Bişkin Zeybek, hastanın dilinin sol kenarında düzensiz, sınırlı ve zaman zaman kanayan bir yara bulunduğunu belirterek, daha önce uygulanan tedavilere rağmen yaranın iyileşmediğini ve giderek büyüdüğünü aktardı.

        Hastanın başka bir merkezde alınan biyopsi sonucunda kanser tanısı aldığını vurgulayan Zeybek, şunları kaydetti: "Hastamız bize elindeki MR'ı, tomografisi ve kanser tanısıyla başvurdu. Bütün belgelerini inceledik ve hastamıza dil kanseri tanısı ile ameliyat önerdik. Ameliyat, farklı branşların işbirliğiyle gerçekleştirildi. Ameliyat ettiğimiz bölgenin onarılması için plastik cerrahi ekibimiz de operasyona dahil oldu. Ameliyat sırasında sürekli parçalar alarak patoloji hekimlerimizin görüşlerini de ele aldık. Ameliyatımız ortalama 10 saat sürdü."

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        "ORİJİNALİNDEN AYIRT EDİLEMEYECEK BİR DİL OLUŞTURDUK"

        Zeybek, ameliyatın ardından hastanın yaklaşık 7 gün hastanede takip edildiğini ve patoloji sonucuna göre ek tedavilerin planlandığını belirtti.

        Hastanın radyoterapi tedavisinin devam ettiğini ve üç kür kemoterapi aldığını aktaran Zeybek, "Gördüğünüz gibi konuşması çok iyi. Çevirmiş olduğumuz 'flep' de çok güzel ve canlı görünmekte. Hastamızın bütün sosyal yaşantısı çok normal bir şekilde devam ediyor. Yemesi, içmesi, konuşması, nefes alması her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

        DİLİNİN YARISI ALINDI

        Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan da dil kanseri nedeniyle hastanın dilinin yarısının alındığını vurgulayarak, eksik kalan dokuyu mikrocerrahi yöntemiyle tamamladıklarını kaydetti.

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        Özkan, hastanın dilinin yarısının Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümü tarafından çıkarıldığını ifade ederek, "Biz de plastik cerrahi olarak eksik kalan kısmı tamamlamak ve hastamızın yutma ve konuşma fonksiyonlarını mümkün olduğunca korumak için devreye girdik. Hastamızın uyluk bölgesinden aldığımız damarlı dokuyu dilin eksik olan kısmına uygun şekilde şekillendirdik ve damarlarını boyun bölgesindeki damarlara bağladık. Böylece o bölgeye sağlıklı kan dolaşımı olan yeni bir doku kazandırdık" değerlendirmesini yaptı.

        Nakledilen dokunun zamanla ağız içindeki dokulara uyum sağlayarak doğal dile yakın bir görünüm kazandığını belirten Özkan, dokunun renginin de ağız içindeki mukozaya benzer hale geldiğini aktardı.

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        Özkan, hastanın ameliyatı az fonksiyon kaybıyla atlatmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Estetik açıdan neredeyse orijinalinden ayırt edilemeyecek bir dil oluşturduk. Elbette dilin tat alma duyusunu sağlayan papillalarını yeniden oluşturmak bugün için mümkün değil. Ancak eksik dokuyu tamamladığımız için hastamız artık daha rahat yutabiliyor ve daha anlaşılır konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.

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