Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi!

İki takımın kadroları karşılaştırıldığında piyasa değeri en yüksek futbolcu Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen olarak öne çıkıyor. 65 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Osimhen, bu sezon Süper Lig'de altı gol ve üç asistlik katkı sağladı. Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki en önemli isimleri arasında bulunuyor.