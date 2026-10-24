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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi!

        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi!

        Süper Lig'in 9. haftası, Türk futbolunun en önemli rekabetlerinden birine sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Galatasaray'ın toplam kadro piyasa değeri 382 milyon euro, Fenerbahçe'nin ise 261 milyon euro seviyesinde bulunuyor. İki takımın toplam piyasa değeri 642,7 milyon Euro'ya ulaşırken sarı-kırmızılı ekip bu alanda rakibinin 120 milyon euro önünde yer alıyor. İşte 643 milyon Euro'luk derbinin en değerli 10 ismi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        1

        Süper Lig'in 9. haftası, Türk futbolunun en önemli rekabetlerinden birine sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

        2

        Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Galatasaray'ın toplam kadro piyasa değeri 382 milyon Euro, Fenerbahçe'nin ise 261 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. İki takımın toplam piyasa değeri 642,7 milyon Euro'ya ulaşırken sarı-kırmızılı ekip bu alanda rakibinin 120 milyon Euro önünde yer alıyor.

        3

        İki takımın kadroları karşılaştırıldığında piyasa değeri en yüksek futbolcu Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen olarak öne çıkıyor. 65 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Osimhen, bu sezon Süper Lig'de altı gol ve üç asistlik katkı sağladı. Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki en önemli isimleri arasında bulunuyor.

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        Galatasaray'da Osimhen'i 40 milyon Euro'yla Rafael Leão, 30 milyon Euro'yla Barış Alper Yılmaz takip ediyor.

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        Aleksey Batrakov 28 milyon Euro, Gabriel Sara ise 27 milyon Euro piyasa değeriyle takımın en değerli beş oyuncusu arasında yer alıyor.

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        Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında 40 milyon Euro piyasa değerine sahip Mason Greenwood bulunuyor. İngiliz hücum oyuncusu, ligde geride kalan sekiz haftada dört gol ve iki asist üretti.

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        Greenwood'u 27 milyon Euro'yla Mattéo Guendouzi, 20 milyon Euro'yla Dorgeles Nene izliyor.

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        Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu ise 18'er milyon Euro'luk piyasa değerleriyle sarı-lacivertli takımın öne çıkan diğer isimleri.

        İşte dev derbinin en değerli 10 ismi:

        9

        10. Wilfried Singo - 20 milyon Euro

        10

        9. Dorgeles Nene - 20 milyon Euro

        11

        8. Lesley Ugochukwu - 22 milyon Euro

        12

        6. Gabriel Sara - 27 milyon Euro

        13

        7. Matteo Guendouzi - 27 milyon Euro

        14

        5. Aleksey Batrakov - 28 milyon Euro

        15

        4. Barış Alper Yılmaz - 30 milyon Euro

        16

        3. Rafael Leao - 40 milyon Euro

        17

        2. Mason Greenwood - 40 milyon Euro

        18

        1. Victor Osimhen - 65 milyon Euro

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        #süper lig
        #galatasaray
        #beşiktaş
        #derbi
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