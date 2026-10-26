Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Sincar'daki askeri noktaların, Irak güvenlik güçlerine devredilme sürecinin başladığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları terör örgütü YBŞ'den teslim aldığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.

SAYILARI 4 BİN KADAR

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan YBŞ unsurlarının Irak İçişleri Bakanlığı ve Haşdi Şabi bünyesine katılacağını söyledi.

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Maan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. "YBŞ unsurlarının hangi güvenlik birimlerine dahil edileceği" yönündeki soruya Maan, bunların İçişleri Bakanlığı ve Haşdi Şabi bünyesine alınacağı yanıtını verdi. Maan, Irak güvenlik birimlerine entegre edilecek YBŞ’li sayısının 4 bin olduğunu ve aralarında kadınların da bulunduğunu ifade etti.