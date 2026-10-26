CNN Int: Trump'ın karar vermesi halinde ABD güçleri 96 saat içinde İran'a büyük saldırılar başlatabilir

CNN’nin isimlerini paylaşmadığı iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump’ın karar vermesi halinde ABD'nin İran'a yönelik büyük saldırı planlarının bulunduğu ve 96 saat içinde bu saldırıları başlatabileceği öne sürüldü.

Olası saldırılar için bölgede yeterli güçlerin olduğu savunulan haberde, ABD’nin yeni saldırılarının kapsamının statükoyu korumaya yönelik çabaların ötesine geçebileceği iddiasına yer verildi.

Haberde, mevcut ve eski ABD’li yetkililerin bazılarının, Trump’ın saldırı emrinin yıl sonuna kadar herhangi bir zamanda gelebileceği, bunun büyük ihtimalle ara seçimlerden sonra olacağı tahmininde bulundukları belirtildi.

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Yetkililerin Trump'ın ara seçimlerden sonra ne yapacağına henüz karar vermediği ancak “büyük bir eylem emrine eğilimli göründüğü” görüşünün aktarıldığı haberde, yetkililerin Trump’ın geçmişte de bazı eylemlere eğilimli görünmesine rağmen son anda geri adım attığı konusunda uyarıda bulundukları bildirildi.

"Trump, Netanyahu’nun seçimlerden önce ortak saldırı isteğine izin vermedi"

Haberde, iki ABD'li yetkili ve bir İsrailli güvenlik kaynağına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran'a karşı yeni saldırılar düzenlemek için baskı yaptığı ancak Amerikalı yetkililerin, Trump yönetimi ortak saldırılar düzenlemeye hazır hale gelene kadar Netanyahu’dan bunu ertelemesini istedikleri ileri sürüldü.

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Haberde ayrıca, İsrailli güvenlik kaynağına dayandırılarak Netanyahu’nun seçimlerden önce İran'a karşı ortak saldırı için ikna etmeye çalıştığı ancak Trump’ın buna yeşil ışık yakmadığı iddiasına yer verildi.

İsrail’in geçen hafta İran’a saldırı başlatma ihtimaline hazırlandığı ve Amerikalı yetkililerden bunun için destek istediği anlatılan haberde, aralarında Trump’ın da bulunduğu üst düzey ABD’li yetkililerin İsrail’e beklemesini söyledikleri ve iki ülkenin yakında ortak saldırılar başlatacağının sinyalini verdikleri ileri sürüldü.