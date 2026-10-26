Aracından inen sürücü hayatının şokunu yaşadı! O anlar kameraya yansıdı
Adana'da, 29 yaşındaki Mustafa G., trafikte önünü keserek durdurduğu 42 yaşındaki S.O.'ya ait hafif ticari aracın önce üzerine çıktı. Kendisine müdahale etmek isteyen sürücünün aracından inmesini fırsat bilen şüpheli, daha sonra direksiyon başına geçerek aracı çaldı. Polisten kaçarken kaza yapan Mustafa G., gözaltına alındı
Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:55 Güncelleme:
Adana'da akılalmaz olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi.
ARACIN ÖNÜNE YATTI
İHA'daki habere ve iddiaya göre, S.O. (42) hafif ticari aracıyla seyir halindeyken Mustafa G. (29) aracın önüne yattı.
ARAÇTAN İNİP MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ
Bunun üzerine S.O. aracından inerek müdahale etmek isterken, o sırada yerden kalkan Mustafa G. hafif ticari araca binip kaçmaya başladı.
ŞÜPHELİ KAÇARKEN KAZA YAPTI
İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, kaçırılan aracın peşine düştü. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra kaza yaptı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yakalanarak gözaltına alınan Mustafa G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ