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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi destekleyici adım

        TCMB'den özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi destekleyici adım

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilere yönelik değişiklik yaptı. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Merkez Bankası'ndan TL kredileri için yeni karar

        TCMB'den bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.

        TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.

        Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.

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        #TCMB
        #kredi
        #Likidite
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