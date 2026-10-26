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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seçim desteğini yineledi

        ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seçim desteğini yineledi

        ABD Başkanı Trump, yarın İsrail'de yapılacak seçim öncesinde Başbakan Netanyahu'ya desteğini yineledi. Netanyahu'nun 'iyi bir başbakan' olduğunu savunan Trump, "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 08:23 Güncelleme:
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        Trump Netanyahu'ya desteğini yineledi

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini yineledi.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli seçmenlere seslendi.

        Daha önce Netanyahu'ya verdiği seçim desteğini bu paylaşımıyla yinelediğini kaydeden Trump, Netanyahu'nun "iyi bir başbakan" olduğunu savundu.

        27 Ekim Salı günü sandık başına gidecek olan İsrail seçmenine seslenen ABD Başkanı, "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

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        Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamayla Netanyahu'ya tam destek verdiğini ifade etmiş, ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine karışmayı ve Netanyahu'ya destek açıklaması yapmayı düşünmediğini dile getirmişti.

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