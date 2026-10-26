ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seçim desteğini yineledi

Dilek Gül ile HT 360 - 22 Ekim 2026

Dilek Gül ile HT 360'ta günün öne çıkan haberleri ve uluslararası ilişkilerdeki kritik gelişmeler ekranlarınıza geliyor. Programda, Türkiye'nin dış politika gündemini belirleyen önemli başlıklar ele alınıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji dengelerini etkileyen Türkiye-Libya anlaşması ve İstanbu... Daha Fazla Göster Dilek Gül ile HT 360'ta günün öne çıkan haberleri ve uluslararası ilişkilerdeki kritik gelişmeler ekranlarınıza geliyor. Programda, Türkiye'nin dış politika gündemini belirleyen önemli başlıklar ele alınıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji dengelerini etkileyen Türkiye-Libya anlaşması ve İstanbul'da gerçekleşen 7 Dışişleri Bakanı toplantısının bölge güvenliğine yansımaları masaya yatırılıyor. HT 360, hukuk dünyasından yansıyan Elif Mavi davasındaki iddianame süreci ve Carney'in küresel iş birliği çağrısı gibi gündemdeki gelişmeler tüm detaylarıyla değerlendiriliyor. Program, siyasetten hukuka kadar günün en çok konuşulan olaylarını uzman konuklarla analiz ediyor. Daha Az Göster