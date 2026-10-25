Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi kariyerinde sarı-kırmızılı formayı giymiş isimler HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"DERBİDE MAÇIN İLK GOLÜNÜ ATMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray formasıyia Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Portekizli futbolcu Serio Oliveira, Kadıköy'de maç kazanmanın öneminden bahsetti.

Oliveira, ""Derbide maçın ilk golünü atmak çok önemliydi. Galatasaray'ı her zaman takdir ediyorum." yorumunu yaptı.

🔹 "Kadıköy'de kazandığımız maç çok özel bir maçtı."

🔹 "Derbide maçın ilk golünü atmak çok önemliydi."

🔹 "Galatasaray'ı her zaman takdir ediyorum."



🎙️ Eski Galatasaraylı futbolcu Sérgio Oliveira, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/RjLbjaYXrS — HT Spor (@HTSpor) October 25, 2026

"UĞURCAN ÜZERİNDE BASKI HİSSETMİYOR"

Kariyerine Slovenya ekibi NK Maribor'da devam eden Jean Michael Seri ise sarı-kırmızılıların ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti.

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Seri, "Hala Galatasaray maçlarını izliyorum. Uğurcan üzerinde baskı hissetmiyor, lider bir karakter. Galatasaray taraftarı gerçekten harika..." ifadelerini kullandı.

🦁 Eski Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini HT Spor'a değerlendirdi!



🔹 "Galatasaray büyük bir kulüp."

🔹 "Hala Galatasaray maçlarını izliyorum."

🔹 "Uğurcan üzerinde baskı hissetmiyor, lider bir karakter."

🔹… pic.twitter.com/fBMworSF1I — HT Spor (@HTSpor) October 25, 2026

"MENTAL OLARAK GALATASARAY'IN DAHA AVANTAJLI BULUYORUM"

Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formalarını giyen Stjepan Tomas, zor bir maç olduğu ancak Galatasaray'ın mental açıdan avantajı bulunduğunu ifade etti.

Tomas sözlerine, "İlginç ve zor maç. Bana göre mental olarak Galatasaray'ı daha avantajlı buluyorum. Çünkü son iki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'da ilk yarıda iyi oynayan Galatasaray ve Lille'e karşı deplasmanda çok iyi oynayan, kazanan bir Galatasaray var. Fenerbahçe'de ise son iki maçta kötü oynayan, en son 2-0 önde olup Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 bitiren maç var. O yüzden biraz daha avantajı Galatasaray'a veriyorum." yorumunu yaptı.

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🗣️ Stjepan Tomas HT Spor'a derbiyi yorumladı! 📺



🎙️ Stjepan Tomas: İlginç ve zor maç. Bana göre mental olarak Galatasaray'ı daha avantajlı veriyorum.



Çünkü son iki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'da ilk yarıda iyi oynayan Galatasaray ve Lille'e karşı deplasmanda çok iyi… pic.twitter.com/KPFPNlSKnr — HT Spor (@HTSpor) October 25, 2026

Sözlerine devam eden Tomas, Galatasaray'ın maça kontrollü başlayacağını bu sözlerle ifade etti:

"Bana göre maç kontrollü başlayacaktır. Galatasaray biraz daha önde basabilir ve en önemlisi baskı yapan Galatasaray, top kazanan Galatasaray üçüncü bölgede sıkıntı yaratabilir. Ama baskı yapınca Fenerbahçe doğru çıkarsa sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a. İki takım da kontrollü başlayacaktır. En önemlisi, kim ilk gol atarsa ,o büyük avantaj sağlayacak."

🎙️ Stjepan Tomas: Bana göre maç kontrollü başlayacaktır. Galatasaray biraz daha önde basabilir ve en önemlisi baskı yapan Galatasaray, top kazanan Galatasaray üçüncü bölgede sıkıntı yaratabilir.



Ama baskı yapınca Fenerbahçe doğru çıkarsa sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a.



İki… https://t.co/MPEd1gwGJj pic.twitter.com/drcVoNB0up — HT Spor (@HTSpor) October 25, 2026

"KAZANAN OKAN BURUK OLACAKTIR"

Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte uzun süre çalıştığını belirten Stjepan Tomas, "Okan Buruk ile uzun yıllar beraber çalıştık. Okan Hoca'yı seviyorum. Okan Hoca'yı da tutuyorum. Son 4 yıldır şampiyon olduğu için çok mutluyum. Bana göre Okan Hoca bu maça çok iyi hazırlanır. Çünkü Okan Buruk mental olarak biliyor; bu durumlarda oyuncu hisseder, oyuncu maça nasıl girecek, bunları biliyor. Doğru taktik ve doğru strateji seçilerek bana göre avantajlı olacaktır ve kazanan Okan Buruk olabilir." sözlerini aktardı.

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❓ Okan Buruk hakkında ne düşünüyorsunuz?



🎙️ Stjepan Tomas: Okan Buruk ile uzun yıllar beraber çalıştık. Okan Hoca'yı seviyorum. Okan Hoca'yı da tutuyorum. Son 4 yıldır şampiyon olduğu için çok mutluyum.



Bana göre Okan Hoca bu maça çok iyi hazırlanır. Çünkü Okan Buruk mental… https://t.co/8eN6vFbfzb pic.twitter.com/Z6UdvVyFgU — HT Spor (@HTSpor) October 25, 2026

"FENERBAHÇE'NİN ÖZ GÜVENE İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe'de 2 dönem forma giyen ve taraftarın sevgisini kazanan Reto Ziegler, sarı-lacivertlilerin öz güvene ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Ziegler, Romelu Lukaku'nun oynaması halinde önemli katkı sağlayacağını da ifade etti.

Ziegler, "Deplasmanda oynayacağı için zorlu bir maç olacak ancak Fenerbahçe'ye güveniyorum. Fenerbahçe'nin öz güvene ihtiyacı var. Maçları izliyorum, topu çok çabuk kaybediyorlar. Lukaku oynarsa takıma önemli katkı sağlayacaktır. Fenerbahçe'nin yeri benim için ayrı. Fenerbahçe'deki enerjiyi hiçbir yerde bulamadım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünya çapında. Bu derbi, sadece Türkiye'de oynanan bir maç değil. Alex ve Volkan ile görüşüyorum. Volkan Demirel ile birlikte çalışma ihtimalimiz olabilir." dedi.

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