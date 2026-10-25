Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.116,99 %-0,92
        DOLAR 49,6926 %0,12
        EURO 55,7164 %-0,14
        GRAM ALTIN 6.384,76 %-0,62
        BITCOIN 80.305,00 %-0,13
        FAİZ 39,83 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 86,16 %-1,20
        GBP/TRY 66,5504 %-0,18
        EUR/USD 1,1202 %-0,12
        BRENT PETROL 112,17 %2,83
        ÇEYREK ALTIN 10.439,09 %-0,62
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor

        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri üzerindeki tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 11:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirten Uraloğlu, “10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

        Tarihi köprünün İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edildiğini ve yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, yapının tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        REKLAM

        “İPEK YOLU'NUN ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTALARINDAN BİRİYDİ"

        Köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu belirten Uraloğlu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu söyledi.

        Uraloğlu, “Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergâhının önemli geçiş noktalarından biriydi.” dedi.

        Tarihi Ani Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Ani Antik Kenti'nin 21 kültür varlığıyla birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlatan Uraloğlu, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

        REKLAM

        Restorasyon çalışmalarının iki ülke arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, “Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceğiz.” açıklamasında bulundu.

        Köprünün yeniden inşasına ilişkin çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokolün 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da imzalandığını belirten Uraloğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

        Restorasyon sürecine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi köprünün restorasyon uygulama ihalesinin 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Uraloğlu, “Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyon ihalesini 16 Eylül'de gerçekleştirdik. 28 Eylül'de sözleşme imzalayarak Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık.” dedi.

        Uraloğlu, tarihi köprünün yeniden inşasıyla İpek Yolu'nun önemli kültürel miraslarından birinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ümraniye'de sanayi sitesinde balkon çöktü: 3 yaralı

        Ümraniye'de sanayi sitesindeki bir dükkanın balkonunda çalışma yapıldığı sırada kısmı çökme meydana gelirken, yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

        #Ermenistan
        #İpek Yolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!
        Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        “Mekke Anlaşması’na evet, erken seçime itiraz etmeyiz”
        “Mekke Anlaşması’na evet, erken seçime itiraz etmeyiz”
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Fransa'da protestolar sürüyor
        Fransa'da protestolar sürüyor
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Koşuyorum öyleyse varım
        Koşuyorum öyleyse varım
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        İsrail'de hükümet karşıtı protesto
        İsrail'de hükümet karşıtı protesto
        Hayranları onun gibi kokmak istiyor
        Hayranları onun gibi kokmak istiyor
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
        "16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam"
        "16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam"
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa