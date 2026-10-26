Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması olacak.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Fon teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler TBMM'deki İzleme Komisyonu'nda.

Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak.

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ABD-İRAN ÇATIŞMASI, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

İran ile ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak.

Ayrıca, Libya ile Deniz Yetki Anlaşmasının onaylanması, Mekke Anlaşması ve Bedir Mutabakat Zaptı da kabine toplantısında değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ SON DURUM

Ekonomideki son durum da Kabinenin gündeminde. Önümüzdeki günlerde Meclise görüşmelerinin başlayacağı merkezi yönetim bütçe maratonunun çerçevesi de ele alınacak.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

Ankara, 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye ilişkin hazırlıklar da toplantıda gözden geçirilecek. Öte yandan ABD'de, 3 Kasım'da yapılacak olan ara seçimlerin de gündemde olması bekleniyor.