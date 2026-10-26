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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Barcelona: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, konuk olduğu El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. 41 ile 87. dakikalarda Kylian Mbappe'nin kaydettiği gollerle dev maçtan galibiyetle ayrılan 3. sıradaki Real Madrid, puanını 24'e çıkardı ve 27 puanla lider Barcelona'yla arasındaki farkı 3'e indirdi. Katalan devi Barcelona ise bu sezon ilk kez mağlubiyet yüzü gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 01:09 Güncelleme:
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        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!

        İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Camp Nou'da oynanan El Clasico'da kazanan 2-1'lik skorla Real Madrid oldu.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Katalan devinin tek golünü ise 61. dakikada Raqhinha kaydetti.

        Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 90+4. dakikaya kadar sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. kez kazanan ve puanını 24'e yükselten 3. sıradaki Real Madrid, zirvede yer alan Barcelona'yla arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Barcelona ise 27 puanda kaldı.

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        LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves'i ağırlayacak. Eflatun Beyazlılar, Racing Santander'e konuk olacak.

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