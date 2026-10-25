Zirve yarışında dev randevu: Galatasaray-Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, sarı-kırmızılılar rakibini yenerek liderliği geri almak ve puan farkını açmak; sarı-lacivertliler ise sahadan galibiyetle ayrılarak puanları eşitlemek istiyor... Dev derbi öncesi iki takımın teknik direktörlerinin 11 tercihleri merak ediliyor... İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı.
Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.
G.SARAY'DA TEK EKSİK LEAO
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle yarın forma giyemeyecek.
F.BAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.
MERT MÜLDÜR DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak.
Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.
LİGDE 39 İÇ SAHA MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
OKAN BURUK 120. GALİBİYET PEŞİNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig müsabakasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Bu müsabakalarda 354 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 125 golü kalesinde gördü.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 119 galibiyete dahil edilmemiştir.
SON DAKİKALARDA GELEN "10 PUAN"
Galatasaray, bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı.
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, son anlarına 2-1 mağlup girdiği karşılaşmada 90. dakikada Osimhen ile golü bularak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İstanbul Başakşehir'e 4. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90+1. dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazandı.
Galatasaray, ayrıca ligin 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+5. dakikada Mario Lemina'nın attığı gollerle 3-1 yendi.
Gençlerbirliği'ne geçen hafta konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün 88. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
OSIMHEN'İN F.BAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı.
Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.
Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı.
Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.