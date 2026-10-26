Fon soruşturmasında Gürol Sami Özer ve Ertan Aydın tutuklandı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer ile hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan Özer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. AA'nın haberine göre hakimlik, Özer'in tutuklanmasına karar verdi.
İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINAN ERTAN AYDIN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Ankara'da gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Aydın, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.
*Haberin fotoğrafı ANKA ve AA tarafından servis edilmiştir.